Slovan Bratislava - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

1ère journée de la Conférence League :

La compo du SK Slovan Bratislava : Takac - Blackman, Bajric, Kachia, Sandro Cruz - Ibrahim, Savvidis, Tolic - Barseghyan, Marcelli, Yirajang.

La compo de Strasbourg : Penders - Amougou, Hogsberg, Omobamidele, Doukouré - El Mourabet, Rafael Luis - Paez, Ouattara, Amo-Ameyaw - Godo.