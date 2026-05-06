Conference League

CL : Programme TV et résultats des demi-finales retour

Europa Conference League07 mai , 00:00
parAlexis Rose
0
Demi-finales retour de la Conférence League :
Jeudi 7 mai
21h00 : Crystal Palace - Shakhtar Donetsk (3-1 à l'aller) sur Canal+ Live 5
Strasbourg - Rayo Vallecano (0-1 à l'aller) sur Canal+
Articles Recommandés
Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des demi-finales retour

ICONSPORT_365797_0128
Ligue des Champions

PSG-Arsenal : Où et quand se jouera la finale de la Ligue des Champions ?

Al Khelaïfi ICONSPORT_365292_0947
PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi applaudit ses « guerriers »

Joao Pinheiro ICONSPORT_365797_0309
PSG

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Fil Info

07 mai , 00:00
EL : Programme TV et résultats des demi-finales retour
06 mai , 23:45
PSG-Arsenal : Où et quand se jouera la finale de la Ligue des Champions ?
06 mai , 23:34
PSG : Nasser Al-Khelaïfi applaudit ses « guerriers »
06 mai , 23:22
L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+
06 mai , 23:02
LdC : Programme TV et résultats des demi-finales retour
06 mai , 23:01
LdC : Le PSG encore en finale !
06 mai , 22:30
OM : Bilal Nadir s'en va et réclame le pactole
06 mai , 22:00
L’ASSE ouvre son mercato par un gros râteau
06 mai , 21:44
PSG : Penalty refusé au Bayern, scandale dénoncé

Derniers commentaires

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

C'était à bout portant ? Je ne pense pas... et toi ? Mdr L'Equipe21... c'est de la merde ! Vous avez tous été corrompus en même temps que le PSG par le Qatar. Vous n'êtes même plus honnêtes envers vous-mêmes.

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Après avoir dépensé 500M en un mercato, tu vas nous faire croire que Liverpool est un petit poulet, surtout qu ils ont bénéficié de faits de jeu avantageux au match aller ?

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Même sur l equipe21 ils te sortent la règle, mais il y a que toi qui ne les connais pas, qui l ouvre et fait perdre du temps au gens ...

L'arbitrage de Bayern-PSG fait polémique sur Canal+

Quelle pirouette, il siffle une faute de Laimer au préalable, avant celle de Mendes ...

LdC : Le PSG encore en finale !

Normal... car ça doit être dur pour toi et tes amis supporters du PSG de voir son équipe se qualifier avec la complicité d'un arbitrage corrompu. C'est sûr... ça doit être difficile à vivre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading