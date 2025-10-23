CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

2e journée de la Conférence League :

Jeudi 23 octobre

18h45 : Rapid Vienne - Fiorentina (sur Canal+ Live)

FC Shakhtar Donetsk - Legia Varsovie (sur Canal+ Live)

KF Shkëndija - Shelbourne (sur Canal+ Live)

AEK Athènes FC - Aberdeen (sur Canal+ Live)

Drita - Omonia Nicosie (sur Canal+ Live)

BK Häcken - Rayo Vallecano (sur Canal+ Live)

Breiðablik - KuPS (sur Canal+ Live)

Strasbourg - Jagiellonia Bialystok (sur Canal+ Sport)

HNK Rijeka - Sparta Prague (sur Canal+ Live)

21h00 : Samsunspor - Dynamo Kiev (sur Canal+ Live)

Crystal Palace - AEK Larnaka (sur Canal+ Live)

Mayence - HŠK Zrinjski (sur Canal+ Live)

Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań (sur Canal+ Live)

Hamrun Spartans - FC Lausanne-Sport (sur Canal+ Live)

Sigma Olomouc - Raków Częstochowa (sur Canal+ Live)

AZ - ŠK Slovan Bratislava (sur Canal+ Live)

Universitatea Craiova - FC Noah (sur Canal+ Live)

Shamrock Rovers - NK Celje (sur Canal+ Live)