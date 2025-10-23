CL : Programme TV et résultats de la 2e journée

Conference League

2e journée de la Conférence League :
Jeudi 23 octobre
18h45 : Rapid Vienne - Fiorentina (sur Canal+ Live)
FC Shakhtar Donetsk - Legia Varsovie (sur Canal+ Live)
KF Shkëndija - Shelbourne (sur Canal+ Live)
AEK Athènes FC - Aberdeen (sur Canal+ Live)
Drita - Omonia Nicosie (sur Canal+ Live)
BK Häcken - Rayo Vallecano (sur Canal+ Live)
Breiðablik - KuPS (sur Canal+ Live)
Strasbourg - Jagiellonia Bialystok (sur Canal+ Sport)
HNK Rijeka - Sparta Prague (sur Canal+ Live)
21h00 : Samsunspor - Dynamo Kiev (sur Canal+ Live)
Crystal Palace - AEK Larnaka (sur Canal+ Live)
Mayence - HŠK Zrinjski (sur Canal+ Live)
Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań (sur Canal+ Live)
Hamrun Spartans - FC Lausanne-Sport (sur Canal+ Live)
Sigma Olomouc - Raków Częstochowa (sur Canal+ Live)
AZ - ŠK Slovan Bratislava (sur Canal+ Live)
Universitatea Craiova - FC Noah (sur Canal+ Live)
Shamrock Rovers - NK Celje (sur Canal+ Live)

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Zrinjski
31100505
2
AEK Larnaca
31100404
3
Lech Poznań
31100413
4
Sparta Praha
31100413
5
Lausanne Sport
31100303
0
