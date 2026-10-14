Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Europa Conference League
parAlexis Rose
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1ère journée de la Conférence League :
Jeudi 15 octobre
18h45 : CSKA Sofia - AS Monaco (sur Canal+ Sport)
Hajduk Split - Ajax (sur Canal+ Live 11)
KAA Gent - AGF (sur Canal+ Live 13)
KuPS - Trabzonspor (sur Canal+ Live 15)
FC Lugano - Etoile Rouge Belgrade (sur Canal+ Live 12)
Mjällby AIF - Inter Club d'Escaldes (sur Canal+ Live 16)
Riga FC - Kairat Almaty (sur Canal+ Live 18)
Egnatia - FC Midtjylland (sur Canal+ Live 14)
Panathinaïkós FC - Borac Banja Luka (sur Canal+ Live 17)
Universitatea Craiova - Getafe CF (sur Canal+ Live 3)
21h00 : Heart of Midlothian - FC Nordsjælland (sur Canal+ Live 16)
SK Brann - Lincoln Red Imps FC (sur Canal+ Live 19)
FC Copenhague - SC Braga (sur Canal+ Live 14)
Atalanta - Pafos FC (sur Canal+ Live 12)
Brighton & Hove Albion - Kauno Zalgiris (sur Canal+ Live 13)
STVV - FC Iberia (sur Canal+ Live 17)
Fribourg - FK Jablonec (sur Canal+ Live 18)
FC Twente - FC Thoune (sur Canal+ Live 15)

Europa Conference League

CalendrierRésultats

Phase de ligue

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Getafe logo
Getafe
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2Sint-Truiden logo
Sint-Truiden
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3Mjällby logo
Mjällby
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4FC Iberia 1999 logo
FC Iberia 1999
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5Thun logo
Thun
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Derniers commentaires

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

C est surtout toi qui n a rien compris et qui n a pas vu ni le match ni l apres match ...

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Rappelle moi le score stp ? Rappelle nous le classement general ? il y a des choses qui sont factuelles et il y a les conneries que tu racontes, " Les vainqueurs l’écrivent, les vaincus racontent l’histoire", donc ton histoire de bouffer garde la pour le match de ton equipe, Jeudi...

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

😆😂🤣 Tu n'as rien compris !!!! Mdr

PSG : Dembélé réclame des vacances et « se fout » des critiques

T as raison il y a de l eau ds le gaz car il a eu des vacances...^^ Ne change rien !!!

Manchester City - PSG : Les compos (21h sur Canal+)

Vous les supporters du PSG.... vous êtes tellement fanatique de votre club que vous en avez perdu toute objectivité. Revoit le match.... et tu verras bien. Le première mi-temps... il y a rien à dire... le PSG était vraiment au dessus de City. Mais.... en deuxième mi-temps.... le PSG s'est fait bouffer par City qui aurait pu revenir au score... et bien plus... s'il n'avait pas gâché autant d'occasions de but. Le PSG s'en tire bien... très bien même !

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
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2LOSC Lille logo
LOSC Lille
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3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
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Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
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Le Mans
661321012-2
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Toulouse
66132911-2
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Auxerre
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Troyes
46114413-9
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