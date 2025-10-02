CL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

1ère journée de la Conférence League :

Jeudi 2 octobre

18h45 : Dynamo Kiev - Crystal Palace (sur Canal+ Live)

Lech Poznań - Rapid Vienne (sur Canal+ Live)

Omonia Nicosie - Mayence (sur Canal+ Live)

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans (sur Canal+ Live)

Rayo Vallecano - KF Shkëndija (sur Canal+ Live)

HŠK Zrinjski - Lincoln Red Imps FC (sur Canal+ Live)

FC Lausanne-Sport - Breiðablik (sur Canal+ Live)

FC Noah - HNK Rijeka (sur Canal+ Live)

KuPS - Drita (sur Canal+ Live)

21h00 : Legia Varsovie - Samsunspor (sur Canal+ Live)

Fiorentina - Sigma Olomouc (sur Canal+ Live)

Sparta Prague - Shamrock Rovers (sur Canal+ Live)

Aberdeen - FC Shakhtar Donetsk (sur Canal+ Live)

SK Slovan Bratislava - Strasbourg (sur Canal+ Foot)

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova (sur Canal+ Live)

Shelbourne - BK Häcken (sur Canal+ Live)

NK Celje - AEK Athènes FC (sur Canal+ Live)

AEK Larnaka - AZ (sur Canal+ Live)