CL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Europa Conference League02 oct. , 00:00
parAlexis Rose
1ère journée de la Conférence League :
Jeudi 2 octobre
18h45 : Dynamo Kiev - Crystal Palace (sur Canal+ Live)
Lech Poznań - Rapid Vienne (sur Canal+ Live)
Omonia Nicosie - Mayence (sur Canal+ Live)
Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans (sur Canal+ Live)
Rayo Vallecano - KF Shkëndija (sur Canal+ Live)
HŠK Zrinjski - Lincoln Red Imps FC (sur Canal+ Live)
FC Lausanne-Sport - Breiðablik (sur Canal+ Live)
FC Noah - HNK Rijeka (sur Canal+ Live)
KuPS - Drita (sur Canal+ Live)
21h00 : Legia Varsovie - Samsunspor (sur Canal+ Live)
Fiorentina - Sigma Olomouc (sur Canal+ Live)
Sparta Prague - Shamrock Rovers (sur Canal+ Live)
Aberdeen - FC Shakhtar Donetsk (sur Canal+ Live)
SK Slovan Bratislava - Strasbourg (sur Canal+ Foot)
Raków Częstochowa - Universitatea Craiova (sur Canal+ Live)
Shelbourne - BK Häcken (sur Canal+ Live)
NK Celje - AEK Athènes FC (sur Canal+ Live)
AEK Larnaka - AZ (sur Canal+ Live)

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Crystal Palace
00000000
2
Rayo Vallecano
00000000
3
Strasbourg
00000000
4
FSV Mainz 05
00000000
5
Lausanne Sport
00000000
