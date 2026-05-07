CL : Le Rayo Vallecano brise le rêve de finale de Strasbourg

Pelao : Je lui ai mis hier la copie écran de la règle concernant le dégagement d'un coéquipier, extraite des "footballrules" de l'IFAB. Et il continue dans son entêtement à nier l'évidence et vouloir inventer les règles à sa convenance.
Pourtant Valverde a publié avoir glissé et s’être tapé la tête dans sa chute et que tout était faux … procédure disciplinaire contre le coin de table donc
Réponds juste à la question posée
PSG-Rennes en septembre 2024, le rennais marque après avoir touché le ballon du bras, but annulé, et Daniel Bravo qui soutient à l'antenne que le but aurait dû être accordé. Alors que la loi du jeu de l'IFAB dit : "Il y a faute si un joueur marque un but : * Directement de la main ou du bras, même de manière accidentelle. * Immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle."
Je parle de l impression generale que donne l arbitrage par désinformations ou méconnaissances des regles Par exemple la plupart des téléspectateurs se laissent influencer par les avis des consultants et medias , qui eux mêmes ne connaissent pas les regles... Je prend en exemple, hier ou rare sont les medias connaissant la regle de la main ds le cadre d un dégagement par un coequipier ou lorsque le ballon touche une autre partie du corps avant la main, tous des le depart influencent negativement le téléspectateur en parlant d erreur d arbitrage, alors qu il s agit en faite de leur propre méconnaissance des regles ... Idem pour la VAR combien connaissent le périmètre d intervention de la VAR, beaucoup ne savent meme pas que la VAR n intervient que ds des cadres bien précis
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading
C'est la pause ⏸️ Nos Bleu&Blanc sont menés après les 45 premières minutes. 45'+1 | 0️⃣-1️⃣ #RCSARAYO
⚡️¡¡¡FINAAAL EN ESTRASBURGO!!! ¡¡¡ESTAMOS EN LA FINAL!!! ⚡️ ¡Enhorabuena, rayistas. Nos vemos en Leipzig! #SigamosSoñando #UECL