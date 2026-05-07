CL : Le Rayo Vallecano brise le rêve de finale de Strasbourg

Demi-finale retour de la Conférence League :

Stade de la Meinau.

Strasbourg - Rayo Vallecano : 0-1 (0-1 à l'aller).

But : Alemao (42e) pour le Rayo Vallecano.

Défait à l’aller et au retour face à un Rayo Vallecano efficace, le Racing Club de Strasbourg ne jouera donc pas la finale de la Conférence League.

Une semaine après sa défaite à l’aller 0-1 en Espagne, Strasbourg n’avait pas d’autre choix que de renverser le Rayo Vallecano. Sauf qu’en première période, le Racing se remettait d’abord au talent de Penders, qui sortait des arrêts de grande classe face Alemao (8e) ou Unai Lopez (28e). Mais le portier belge ne pouvait rien faire pour éviter l’ouverture du score du Rayo juste avant la pause… Pourtant auteur d’un beau réflexe sur une volée de Lejeune après un corner de Vallecano, Penders était trompé dans la foulée par Alemao, qui concluait à bout portant en renard des surfaces (0-1 à la 42e). Par la suite, Guéla Doué sonnait la révolte alsacienne (43e), mais cela ne suffisait pas pour recoller au score avant la mi-temps (0-1 à la 45e).

Au retour des vestiaires, le RCSA était encore sauvé par Penders à plusieurs reprises (51e, 68e). Puis à l’approche du dernier quart d’heure, le Racing sortait un peu la tête de l’eau et Barco manquait une vraie balle de but en étant contré au dernier moment par Chavarria et Batalla (73e). Strasbourg devait attendre le temps additionnel pour vibrer puisque le Racing obtenait un penalty pour une main de Valentin sur une frappe de Barco (90e+2). Une offrande loupée par Enciso, qui butait sur un solide Batalla (90e+4), aussi décisif devant Doukouré dans la foulée. De quoi enterrer pour de bon les derniers espoirs des Alsaciens, qui sortent donc de la Conférence League par la petite porte...

À cause de cette nouvelle défaite face au Rayo (0-2 au cumulé), le Racing de Gary O'Neil échoue donc une nouvelle fois en demi-finales. Puisqu’après être passé à travers face à Nice en Coupe de France, Strasbourg est aussi éliminé de la Conférence League par Vallecano aux portes de la finale. Cruel mais logique pour le RCSA, qui terminera donc la saison sans titre ni qualification européenne.