Le Danemark dans le dernier carré, direction Wembley !

Dans : Euro 2021.

Euro 2021 - 1/4 de finale

Bakou Olympic Stadium

Danemark bat République Tchèque : 2 à 1

Buts : Schick (49e) pour la Rep Tchèque; Delaney (5e), Dolberg (42e) pour le Danemark

Dans cette rencontre probablement la plus inattendue des quarts de finale de l'Euro 2021, le Danemark avait rapidement pris les devants grâce à Delaney (5e), et semblait avoir définitivement fait le break juste avant la pause sur un nouveau but de l'attaquant niçois, Dolber (2-0, 42e). Mais les Tchèques étaient nettement plus incisifs en seconde période et concrétisaient rapidement ce changement, l'inévitable Schick remettant son équipe dans la course (2-1, 49e, l'attaquant du Bayer Leverkusen marquant là son 5e but de la compétition.

La rencontre était très intense, sans atteindre des sommets, mais tandis que les Danois tentaient de mettre le but du KO, sans y parvenir malgré quelques grosses occasions, Schmeichel tenait la baraque et permettait à son pays de se qualifier pour le dernier carré de l'Euro 2021. La formation d'Hjulmand affrontera mercredi prochain à Wembley le vainqueur de la rencontre Angleterre-Ukraine, le Danemark peut encore rêver.