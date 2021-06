Euro : Un Modric en Or qualifie la Croatie

Dans : Euro 2021.

Un Luka Modric déchainé a permis à la Croatie de s'imposer face à l'Ecosse, et d'éviter le pire pour son pays. L'Angleterre est première.

3e journée du Groupe D

Croatie - Ecosse 3-1

Buts pour la Croatie : Vlasic (17e), Modric (62e), Perisic (77e)

But pour l’Ecosse : McGregor (42e)

Angleterre - Rep. Tchèque 1-0

But pour l’Angleterre : Sterling (12e)

Longtemps en difficulté et potentiellement éliminé, la Croatie, vice-champion du monde en titres, a donné les clés du camion à son meneur de jeu Luka Modric. Le maestro du Real Madrid a inscrit un but incroyable de l’extérieur du pied droit, et a délivré une passe décisive à Perisic pour permettre aux siens de s’imposer 3-1. Grâce à ce succès marqué par l’empreinte du Ballon d’Or 2018, cumulé à la courte défaite des Tchèques contre l’Angleterre (1-0), ce sont les Croates qui prennent la deuxième place de ce groupe. Les Tchèques passent tout de même parmi les meilleurs troisièmes.