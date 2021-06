Euro : Le Danemark en feu, la France qualifiée pour les 1/8e

Dans : Euro 2021.

Euro 2021 - 3e journée du Groupe B

Danemark bat Russie 4-1

Buts pour le Danemark : Damsgaard (38e), Poulsen (59e), Christiensen (80e), Maehle (82e)

But pour la Russie : Dzyuba (70e sp)

Belgique bat Finlande 2-0

But pour la Belgique : Hradecky (74e csc), Lukaku (81e)

Suspense maximale dans la fin de cette poule B, avec trois places en jeu dans les deux derniers matchs. Pas d’inquiétude pour la Belgique, qui a fini par prendre le meilleur sur la Finlande, grâce à un but confus sur corner (1-0, 74e) puis une réalisation de l'inévitable Lukaku (2-0, 81e) Les Diables Rouges terminent un parcours parfait avec trois victoires. Pour la Finlande, cette défaite coûte cher car le Danemark, victorieux dans le même temps de la Russie 4-1, en profite pour griller tout le monde et remonter à la deuxième place. La Finlande doit se contenter de la 3e place, avec toutefois seulement 3 points et -2 de différence de buts, ce qui n’est pas très bon signe pour la suite.

De son côté, la France profite de cette situation, puisqu’elle est assurée de terminer au moins 3e de son groupe, et d’avoir un meilleur bilan que l’Ukraine ou la Finlande. Résultat, les troupes de Didier Deschamps vont aborder le match face au Portugal libérées puisque déjà qualifiées. Même si l’idée est bien sûr d’aller chercher la meilleure place possible en vue des 1/8e de finale. A noter que la Suisse est également qualifiée en tant que meilleure troisième avec les résultats du jour.