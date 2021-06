Euro : Cristiano Ronaldo a fait perdre le Portugal contre l’Allemagne

Dans : Euro 2021.

Intenable dans cet Euro, avec trois buts et une passe décisive en deux rencontres, Cristiano Ronaldo porte l’attaque du Portugal, qui en est déjà à cinq buts en deux matchs.

A 36 ans, CR7 démontre une énième fois qu’il a encore de beaux restes. Il se sent tellement bien, qu’il s’est permis une petite démonstration technique face à l’Allemagne lors du match de samedi soir. Alors que son équipe menait 1-0, l’attaquant de la Juventus a fait un coup du sombrero sur Antonio Rüdiger, avant de marcher tranquillement vers le ballon pour faire une passe acrobatique de l’extérieur du pied, le tout sans regarder. Un geste qui a fait le bonheur des amateurs de « total régal » et qui a été utile en plus d’être esthétique. Mais selon Dietmar Hamann, ancien milieu de la Mannschaft désormais consultant, il a peut-être permis aux Allemands de se réveiller et de se révolter, pour finalement gagner la rencontre 4-2.

« Bien sur que le geste est spectaculaire. Nous savons qu’il est capable de faire ça. Mais d’une certaine manière, il rabaisse son adversaire en ajoutant la passe sans regarder. C’est à 1-0, et vous tous dans le studio vous vous esclaffez. Oui, c’est le meilleur du monde, avec Lionel Messi. Mais maintenant, il l’a fait à 1-0. Et le Portugal perd 4-2. Donc il a l’air idiot. Si vous demandez aux joueurs allemands, ils vous diront maintenant ce qu’ils en ont pensé. Ils l’ont bien sûr noté, ce geste. Ils vont vous dire que cela leur a donné un surplus de motivation pour inverser les choses. Peut-être que le retour de la Mannschaft, il a commencé avec ce geste », a expliqué l’ancien milieu de terrain de Liverpool sur la télévision irlandaise RTE. Dietmar Hamann a été vivement critiqué, y compris pendant la suite du débat de l’émission, pour cette sortie assez impitoyable contre Cristiano Ronaldo. L’Allemand s’est vu reprocher de militer pour un football robotisé, alors que ce genre d’affiche comme Allemagne-Portugal est regardé par des millions de gens et d’enfants, qui ont envie aussi de voir de beaux gestes, surtout quand ils sont loin d’être inutiles.