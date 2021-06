Euro : 5-0, l'Espagne prend rendez-vous avec la Croatie

Dans : Euro 2021.

3e journée du Groupe E

Espagne bat Slovaquie 5-0

Buts pour l’Espagne : Dubravka (30e csc), Laporte (45e), Sarabia (56e), Torres (67e), Kucka (71e csc)

Suède bat Pologne 3-2

Buts pour la Suède : Forsberg (2e et 59e), Claesson (93e)

But pour la Pologne : Lewandowski (61e et 84e)

Bien aidée par une formation slovaque à la ramasse et qui a quasiment donné trois buts, l’Espagne a déroulé à Séville, s'imposant 5-0 pour aller chercher sa qualification. La Roja s’est même permise de manquer un penalty par Morata, alors que le score était de 0-0. Ce succès ne permet toutefois pas aux troupes de Luis Enrique de terminer en tête du groupe. Un privilège accordé à une équipe de Suède toujours aussi solide, et qui s’est imposée 3-2 face à la Pologne. Malgré un bijou et au final un doublé de Lewandowski, Forsberg a porté son équipe avec un doublé et élimine donc totalement la Pologne de l’Euro. Même sanction pour le moment pour la Slovaquie, qui laisse l’Ukraine passer en tant que meilleur troisième. Concernant l’Espagne, ce sera face à la Croatie en 1/8e de finale.