Euro 2021 : Panique générale, l’Espagne convoque 11 joueurs !

Dans : Euro 2021.

La situation de la sélection espagnole est préoccupante avec deux tests positifs au Covid-19 en l’espace de deux jours.

Après le milieu Sergio Busquets, c’est le défenseur Diego Llorente qui a été contaminé par la Covid-19 à quelques jours du coup d’envoi de l’Euro. En toute logique, la panique commence à gagner la sélection de Luis Enrique, qui a mis en place une « bulle parallèle » avec six joueurs prêts à intégrer la sélection en cas de forfaits supplémentaires, mais qui ne s’entraînent pas avec les 26 joueurs de la liste initiale pour ne pas risquer une contamination.

Après avoir convoqué Kepa, Raul Albiol, Fornals, Mendez, Soler et Rodrigo pour intégrer la bulle parallèle, Luis Enrique a fait le choix catégorique de rappeler en renfort onze joueurs des Espoirs. Alvaro Fernandez, Juan Miranda, Oscar Mingueza, Alejandro Pozo, Marc Cucurella, Brahim Diaz, Martin Zubimendi, Gonzalo Villar, Bryan Gil, Yéremy Pino et Javi Puado ont ainsi été convoqués par Luis Enrique et s’entraîneront en parallèle du groupe sélectionné pour l’Euro. Chaque joueur doit se tenir prêt à intégrer la sélection pour la compétition en cas de cluster.