Vinicius accusé d'être la taupe du Real Madrid !

À quelques jours du Clasico, le vestiaire du Real Madrid se frictionne. Le club de la capitale espagnole cherche la taupe dans le vestiaire. Ce vendredi, Mundo Deportivo dévoile le nom du suspect.

Manifestement, il y a ici quelqu'un derrière qui va vite colporter l'histoire, et avec une saison sans titre où le Madrid est toujours dans le viseur, tout prend des proportions démesurées, » a écrit Valverde sur Instagram. Le Real Madrid traverse une crise profonde. Après une saison blanche, le club de la capitale espagnole implose complètement sur cette fin d’exercice. Cette semaine, quelques jours avant le Clasico, une brouille entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde a éclaté à l'entraînement. Initialement une bagarre a été rapportée par la presse espagnole. L’Uruguayen qui a terminé sa journée à l’hôpital a témoigné sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain dément la bagarre avec son coéquipier français et dénonce le fait que cette histoire soit dévoilée au grand public. «a écrit Valverde sur Instagram.

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Vinicius serait la taupe

Ce vendredi, Mundo Deportivo dévoile la taupe du vestiaire madrilène. Le média catalan explique que Vinicius serait celui qui colporte les histoires à la presse. « En effet, le vestiaire est convaincu que le Brésilien est la « taupe » d’Álvaro Arbeloa au sein du vestiaire. Ils pensent que c’est lui qui lui raconte tout ce qui se passe à l’intérieur du vestiaire lorsque l’entraîneur ne peut pas y accéder. Et cela a fait que le ras-le-bol vis-à-vis du Brésilien est encore plus grand qu’il ne l’était déjà, » explique Mundo Deportivo.

À quelques jours du Clasico, le Real Madrid est déchiré de toutes parts dans son vestiaire. La situation de Vinicius est plus que compliquée. L’entente avec Kylian Mbappé n’est pas au beau fixe et le Brésilien n’a plus qu’une année sur son contrat. Cet été, le Real Madrid devra décider de le prolonger ou de le vendre.