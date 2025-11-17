ICONSPORT_276924_0004

Une terrible sanction contre Lamine Yamal ?

Liga17 nov. , 10:30
parGuillaume Conte
0
A seulement 19 ans, Lamine Yamal voit tout le FC Barcelone lui manger dans la main. Mais la musique est différente au sein de la sélection espagnole.
Elevé peut-être un peu trop rapidement au rang de demi-Dieu et de successeur de Lionel Messi au sein du FC Barcelone, Lamine Yamal a en tout cas pris les commandes du club catalan sur le plan sportif. Il est considéré comme le joueur le plus important du club en raison de son immense talent à seulement 18 ans. Son nouveau contrat fait de lui le roi de Barcelone et le joueur capable de remplir le Camp Nou et de faire vendre des maillots.

Le forfait de Yamal ne passe pas

Mais ce n’est pas la même musique dans le reste de l’Espagne. La dernière polémique avec la Roja a considérablement fait baisser sa cote de popularité, pourtant très élevée après son explosion lors de l’Euro 2024 notamment. Mais le fait qu’il prévienne au dernier moment de son absence pour s’offrir une petite intervention et 10 jours de convalescence ensuite juste pendant les matchs internationaux alors qu’il enchaine avec le Barça, y compris quand il est amoindri, a beaucoup déplu.
Selon Don Balon, au sein même du staff technique de Luis de la Fuente, on ne comprend pas ce choix de ne pas venir fêter la qualification et se préparer à la Coupe du monde. Les leaders du vestiaire n’apprécient pas forcément ce comportement qui ne va pas avec la force collective qui anime la Roja. Si les joueurs du Real Madrid sont peu nombreux en sélection, ce qui évite les prises de tête après les déclarations de Lamine Yamal sur les méthodes décriées à ses yeux de la Maison Blanche, certains joueurs espagnols n’apprécient guère de voir l’ailier catalan faire la diva et choisir ses matchs.
La révolte grogne explique le journal espagnol, qui ne voit pour le moment pas le staff technique sauter le pas et menacer Lamine Yamal d’une exclusion du groupe. Mais la situation n’est pas anodine, surtout si des joueurs majeurs de la sélection sentent que le Barcelonais se croit déjà arrivé à seulement 19 ans.
L. Yamal Nasraoui Ebana

L. Yamal Nasraoui Ebana

SpainEspagne Âge 18 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs8
Buts4
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271958_0018
Ligue 1

Mercato : Harry Kane bientôt en Ligue 1, la folle révélation

ICONSPORT_276526_0018
OM

OM : Longoria s’en sort comme un génie dans ce bourbier

ICONSPORT_266253_0109 (1)
SMC

Caen : Le clan Mbappé ne veut pas virer l'entraîneur

Fil Info

11:00
Mercato : Harry Kane bientôt en Ligue 1, la folle révélation
10:00
OM : Longoria s’en sort comme un génie dans ce bourbier
9:40
Caen : Le clan Mbappé ne veut pas virer l'entraîneur
9:20
Mbappé et le PSG, un rendez-vous à 55ME au tribunal
9:00
ASSE : Un joueur menacé par Horneland
8:40
OL : Endrick détourné par une offre choquante
8:20
L'OM achète un buteur de 32 ans, c'est une surprise
8:00
Le PSG envoie 35 ME pour un crack belge

Derniers commentaires

Joao Neves injouable même sur coup franc, le PSG adore

Et?

PSG : Luis Enrique ne pense qu'au Barça, la sale accusation

Il pense au PSG ou il est totalement implique pour essayer de gagner une 2eme LDC

OL : Endrick détourné par une offre choquante

Endrick n'est pas idiot... car il sait qu'un passage à l'OL va lui assurer d'être titulaire et pourrait attirer beaucoup d'intérêts de la part des grosses écuries à la fin de la saison. Par ailleurs... une sélection pour la Coupe du Monde avec le Brésil est une de ses priorités... si ce n'est SA priorité.

OL : Endrick détourné par une offre choquante

Ton seum est visible a des kilomètres ! ^^

OL : Endrick détourné par une offre choquante

un pret sans option d achat. toi comprendre Red?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading