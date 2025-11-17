Une terrible sanction contre Lamine Yamal ?

A seulement 19 ans, Lamine Yamal voit tout le FC Barcelone lui manger dans la main. Mais la musique est différente au sein de la sélection espagnole.

Elevé peut-être un peu trop rapidement au rang de demi-Dieu et de successeur de Lionel Messi au sein du FC Barcelone , Lamine Yamal a en tout cas pris les commandes du club catalan sur le plan sportif. Il est considéré comme le joueur le plus important du club en raison de son immense talent à seulement 18 ans. Son nouveau contrat fait de lui le roi de Barcelone et le joueur capable de remplir le Camp Nou et de faire vendre des maillots.

Le forfait de Yamal ne passe pas

Mais ce n’est pas la même musique dans le reste de l’Espagne. La dernière polémique avec la Roja a considérablement fait baisser sa cote de popularité, pourtant très élevée après son explosion lors de l’Euro 2024 notamment. Mais le fait qu’il prévienne au dernier moment de son absence pour s’offrir une petite intervention et 10 jours de convalescence ensuite juste pendant les matchs internationaux alors qu’il enchaine avec le Barça, y compris quand il est amoindri, a beaucoup déplu.

Selon Don Balon, au sein même du staff technique de Luis de la Fuente, on ne comprend pas ce choix de ne pas venir fêter la qualification et se préparer à la Coupe du monde. Les leaders du vestiaire n’apprécient pas forcément ce comportement qui ne va pas avec la force collective qui anime la Roja. Si les joueurs du Real Madrid sont peu nombreux en sélection, ce qui évite les prises de tête après les déclarations de Lamine Yamal sur les méthodes décriées à ses yeux de la Maison Blanche, certains joueurs espagnols n’apprécient guère de voir l’ailier catalan faire la diva et choisir ses matchs.

La révolte grogne explique le journal espagnol, qui ne voit pour le moment pas le staff technique sauter le pas et menacer Lamine Yamal d’une exclusion du groupe. Mais la situation n’est pas anodine, surtout si des joueurs majeurs de la sélection sentent que le Barcelonais se croit déjà arrivé à seulement 19 ans.