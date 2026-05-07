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Rüdiger a encore frappé, le Real part en vrille

Liga07 mai , 22:00
parEric Bethsy
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Affecté par de vives tensions, le vestiaire du Real Madrid vit une fin de son très compliquée. En plus de la double altercation entre le Français Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, Antonio Rüdiger n’a pas fini de s’en prendre à Alvaro Carreras.
Ça part dans tous les sens au Real Madrid. En pleine préparation du Clasico dimanche, la Maison Blanche doit composer avec des tensions au sein du groupe. Certaines d’entre elles concernent Antonio Rüdiger qui aurait giflé son coéquipier Alvaro Carreras en février dernier. Sans préciser ce qui s’était passé, le latéral gauche a avoué un incident avec l’Allemand sur Instagram.
On pensait leur différend réglé de manière définitive. Mais ce n’est pas la version donnée par El Chiringuito. D’après le journaliste Marcos Benito, le défenseur central a récidivé, et toujours avec la même victime. « Il y a deux semaines, non pas dans les vestiaires, mais sur le terrain d'entraînement, Rüdiger s'en est de nouveau pris à Carreras, et ses coéquipiers ont dû intervenir pour les séparer », a raconté notre confrère.
« Ils lui ont même demandé de présenter ses excuses, et ils lui ont dit que son comportement envers Carreras devenait inacceptable, a-t-il poursuivi. J'ignore la nature de la relation entre Rüdiger et Carreras. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, je ne sais pas s'il y a un malentendu entre eux, s'ils ne s'entendent tout simplement pas, mais cette agression ne date pas de février. Il y a deux semaines, il s'en est encore pris à lui. » Malheureusement pour le Real Madrid, le problème dépasse largement l’agressivité d’Antonio Rüdiger.

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Ce mercredi, la presse madrilène révélait une première altercation entre le Français Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Et les deux hommes ont remis ça ce jeudi dans un incident plus grave selon le récit de Marca. Leur accrochage a même provoqué un coup violent porté à l’Uruguayen, victime d’une coupure et contraint de se rendre à l’hôpital. Pour les Merengue, il est temps que la saison se termine.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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