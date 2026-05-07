Rüdiger a encore frappé, le Real part en vrille

Affecté par de vives tensions, le vestiaire du Real Madrid vit une fin de son très compliquée. En plus de la double altercation entre le Français Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, Antonio Rüdiger n’a pas fini de s’en prendre à Alvaro Carreras.

Ça part dans tous les sens au Real Madrid . En pleine préparation du Clasico dimanche, la Maison Blanche doit composer avec des tensions au sein du groupe. Certaines d’entre elles concernent Antonio Rüdiger qui aurait giflé son coéquipier Alvaro Carreras en février dernier. Sans préciser ce qui s’était passé, le latéral gauche a avoué un incident avec l’Allemand sur Instagram.

On pensait leur différend réglé de manière définitive. Mais ce n’est pas la version donnée par El Chiringuito. D’après le journaliste Marcos Benito, le défenseur central a récidivé, et toujours avec la même victime. « Il y a deux semaines, non pas dans les vestiaires, mais sur le terrain d'entraînement, Rüdiger s'en est de nouveau pris à Carreras, et ses coéquipiers ont dû intervenir pour les séparer », a raconté notre confrère.

« Ils lui ont même demandé de présenter ses excuses, et ils lui ont dit que son comportement envers Carreras devenait inacceptable, a-t-il poursuivi. J'ignore la nature de la relation entre Rüdiger et Carreras. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, je ne sais pas s'il y a un malentendu entre eux, s'ils ne s'entendent tout simplement pas, mais cette agression ne date pas de février. Il y a deux semaines, il s'en est encore pris à lui. » Malheureusement pour le Real Madrid, le problème dépasse largement l’agressivité d’Antonio Rüdiger.

Ce mercredi, la presse madrilène révélait une première altercation entre le Français Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Et les deux hommes ont remis ça ce jeudi dans un incident plus grave selon le récit de Marca. Leur accrochage a même provoqué un coup violent porté à l’Uruguayen, victime d’une coupure et contraint de se rendre à l’hôpital. Pour les Merengue, il est temps que la saison se termine.