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Football/Coupe du monde-Le Cap-Vert incarne l'espoir des outsiders africains, dit Bubista

Mondial 202621 juin , 3:47
parFoot01 avec Reuters
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par Nick Mulvenney
MIAMI, Floride, 20 juin (Reuters) - Le sélectionneur du Cap-Vert, Bubista, espère que la volonté de son équipe de prouver qu'elle peut être compétitive lors de la Coupe du monde inspirera les outsiders de toute l'Afrique et leur fera prendre conscience que leurs rêves n'ont pas de limites.
Les "Requins Bleus" ont largement prouvé leur valeur dès leur entrée en lice, tenant en échec l'Espagne, championne d'Europe, sur un score de 0-0 lundi. Dimanche, ils affrontent l'Uruguay au stade de Miami, avec l'espoir de se qualifier.
"Nous ne représentons pas seulement le Cap-Vert, nous représentons aussi l’Afrique, avec tous les problèmes que connaît notre continent," a déclaré le sélectionneur samedi.
"Le fait qu’un pays comme le nôtre soit capable de réaliser ce rêve et d’être ici pour rivaliser avec les meilleures équipes du monde signifie que n’importe quel enfant en Afrique … peut nourrir ce rêve."
Par ailleurs, Bubista a déclaré que les joueurs avaient confiance dans les stratégies qui ont permis de maintenir l’Espagne à zéro, mais a précisé que l’équipe chercherait à se montrer un peu plus offensive contre l’Uruguay et lors de son dernier match de groupe contre l’Arabie saoudite.
"Nous aurions aimé faire davantage sur le plan offensif, mais il faut reconnaître la qualité de l’Espagne," a-t-il ajouté.
Ce résultat face à l’Espagne a déclenché un véritable tsunami de soutien et d’intérêt pour l’équipe du Cap-Vert, notamment pour Vozinha, élu meilleur joueur du match.
Le gardien de but de 40 ans a gagné des millions d’abonnés sur Instagram du jour au lendemain et les larmes qu’il a versées après le match, parce que sa mère n’était pas dans le stade pour assister à ce grand moment, ont suscité une immense vague de sympathie.
Cette vague de soutien a poussé le Département d’État américain à intervenir, permettant ainsi à la mère de Vozinha d’arriver à Miami vendredi, bien à temps pour le match de dimanche.
"Nous sommes ravis de l’impact que cela a eu, car avant tout, nous avons montré que rien n’est impossible," a déclaré Bubista.
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Derniers commentaires

Six mois à l’OM, il ne s'en remet pas

Je pense que c'est ton cerveau qui est en état de dégradation voire décomposition 🥱

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

La vraie mauvaise nouvelle c'est que tu as 1196 like et que cela signifie qu'il y a un sacré paquet de trouduc chez nous pour être capable de t'accorder un quelconque crédit : )

Aguerd quitte l'OM, sa décision est prise

Et aller encore une info bidon de plus, tout ca n'est que pure mensonge, Aguerd ne quittera pas l'OM, d'ailleirs qiand on entend tout ces medias bidon tout les joueurs de l'OM sont a vendre alirs que c'est totalement faux, de plus il n'y a aucune clause qui a ete inserer dans le contrat d'Aguerd et Aguerd ne partira pas, car lui n'a jamais dit qu'il voulais partir comme une bonne partie des joueurs, mais bon les medias haineux eux veulent que tout les joueurs partent et quittent l'OM, surtout les sites bidons comme celui ci, eux qui racontent constamment des aneries.

L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

Justement... relit donc ! Mdr

EdF : Mbappé fait une demande forte, Deschamps refuse

la difference c'est que la deche est le selectionneur de l'EDF depuis 12 ans, un titre de champion du monde, une finale de CDM et d'euro....et toi, t'es olivier atton sur foot01.....comment dire, LOL t'es rigolo

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