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Football-Légères retouches pour la France face à l'Irak en Coupe du monde

Mondial 202621 juin , 4:05
parFoot01 avec Reuters
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par Julien Pretot
NEW YORK, 20 juin (Reuters) - La France devrait apporter des ajustements limités plutôt que des changements en profondeur pour son deuxième match du Groupe I de la Coupe du monde face à l'Irak lundi, l'entraîneur Didier Deschamps souhaitant préserver l'élan de son équipe.
Les Bleus ont ouvert leur campagne par une victoire 3-1 contre le Sénégal à New York, Kylian Mbappé inscrivant un doublé, et une nouvelle victoire à Boston leur assurerait une place en seizièmes de finale.
Le sélectionneur français privilégie habituellement la stabilité dans les grands tournois et devrait s'y tenir malgré le nombre de joueurs talentueux à sa disposition.
Les changements les plus probables concerneront le flanc gauche : Bradley Barcola pourrait remplacer Désiré Doué en attaque, tandis que Lucas Digne devrait prendre la place de Théo Hernandez au poste d'arrière gauche.
AJUSTEMENT AU MILIEU
Un autre changement pourrait intervenir au milieu de terrain.
Didier Deschamps s'est longuement entretenu avec Manu Koné ces derniers jours et le joueur de 25 ans a été associé à Adrien Rabiot à l'entraînement cette semaine, ce qui laisse penser qu'il pourrait être titularisé.
Par ailleurs, la France devrait conserver les mêmes joueurs qui ont impressionné contre le Sénégal, avec Kylian Mbappé en tête d'une attaque qui comprend également Michael Olise et Ousmane Dembélé.
L'Irak, battu 4-1 par la Norvège lors de son match d'ouverture, a besoin d'un résultat positif pour conserver ses chances de qualification. La tâche s'annonce difficile face à une équipe française qui a atteint les deux dernières finales de la Coupe du monde et qui semble déterminée à éviter tout faux pas dès le début de la compétition aux États-Unis.
Le défenseur central William Saliba, qui souffre d'une douleur au dos, a mis en garde contre tout excès de confiance en conférence de presse samedi.
"On a vu un peu les vidéos contre la Norvège, je pense qu'ils ont une bonne équipe," a-t-il déclaré.
"Je pense que ce sera un match très intense," a ajouté son coéquipier en défense, Lucas Digne. "Ils jouent pour rester dans la compétition, ce sera donc un match très physique."
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Derniers commentaires

Six mois à l’OM, il ne s'en remet pas

Je pense que c'est ton cerveau qui est en état de dégradation voire décomposition 🥱

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

La vraie mauvaise nouvelle c'est que tu as 1196 like et que cela signifie qu'il y a un sacré paquet de trouduc chez nous pour être capable de t'accorder un quelconque crédit : )

Aguerd quitte l'OM, sa décision est prise

Et aller encore une info bidon de plus, tout ca n'est que pure mensonge, Aguerd ne quittera pas l'OM, d'ailleirs qiand on entend tout ces medias bidon tout les joueurs de l'OM sont a vendre alirs que c'est totalement faux, de plus il n'y a aucune clause qui a ete inserer dans le contrat d'Aguerd et Aguerd ne partira pas, car lui n'a jamais dit qu'il voulais partir comme une bonne partie des joueurs, mais bon les medias haineux eux veulent que tout les joueurs partent et quittent l'OM, surtout les sites bidons comme celui ci, eux qui racontent constamment des aneries.

L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

Justement... relit donc ! Mdr

EdF : Mbappé fait une demande forte, Deschamps refuse

la difference c'est que la deche est le selectionneur de l'EDF depuis 12 ans, un titre de champion du monde, une finale de CDM et d'euro....et toi, t'es olivier atton sur foot01.....comment dire, LOL t'es rigolo

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