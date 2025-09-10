un joueur ingerable au real chelsea le veut absolument rudiger 3 392495

Real : Rüdiger prêt à dire adieu au haut niveau

Liga10 sept. , 23:20
parEric Bethsy
Entré dans la dernière année de son contrat au Real Madrid, Antonio Rüdiger ne devrait pas prolonger. Le défenseur central se dirige plutôt vers un départ libre l’été prochain. Lui qui dispose de pistes dans le Golfe.
Antonio Rüdiger dispute probablement sa dernière saison au Real Madrid. Alors que son contrat expire en juin prochain, le défenseur central de 32 ans ne devrait pas prolonger. Son cas ne fait pas l’unanimité au sein de la Maison Blanche à cause de son rendement et de son comportement. La saison dernière, son agressivité n’a pas toujours suffi pour masquer ses difficultés. Le club de la capitale espagnole attend davantage et veut continuer à rajeunir son effectif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Real Madrid a misé près de 60 millions d’euros pour recruter Dean Huijsen à Bournemouth.

Rüdiger a compris le message

A seulement 20 ans, l’international espagnol va sans doute s’installer dans la charnière madrilène. Ses débuts convaincants ne représentent pas une bonne nouvelle pour Antonio Rüdiger, pas plus que le retour de blessure du Brésilien Eder Militão. Ça ne sent pas bon pour l’ancien joueur de Chelsea dont les agents ne se font pas trop d’illusions pour l’avenir. D’après le média Fichajes, les représentants du défenseur central prennent le temps d’étudier les offres. Un joueur de son niveau bientôt libre sur le marché ne devrait pas manquer de sollicitations.
Antonio Rüdiger peut envisager une nouvelle aventure en Europe. Mais le Merengue n’écarte pas la possibilité de poursuivre sa carrière dans un pays exotique. Depuis cet été, l’international allemand fait effectivement l’objet de rumeurs saoudiennes. Pas de quoi perturber le joueur passé par Stuttgart. Pour le moment, Antonio Rüdiger est annoncé concentré sur sa saison avec le Real Madrid. Le Madrilène a tout intérêt à gagner un temps de jeu suffisant pour conserver sa place en sélection d’ici la Coupe du monde 2026.
Articles Recommandés
ICONSPORT_259036_0157
PSG

Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression

ICONSPORT_269776_0623
Equipe de France

EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute

ICONSPORT_269776_0452
PSG

PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire

ICONSPORT_268698_0339
OL

Trois recrues en septembre, l’OL est sur le coup

Fil Info

11:00
Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression
10:30
EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute
10:00
PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire
9:30
Trois recrues en septembre, l’OL est sur le coup
9:00
OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne
8:40
Bouaddi au PSG, le coup de génie de Luis Campos
8:20
L'OL va payer cher sa grosse erreur du mercato
8:00
OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !
7:00
TV : OM - Lorient, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : Balerdi viré du rôle de capitaine ?

Il t attend toujours le troll 🤣

L'OL va payer cher sa grosse erreur du mercato

Bla... bla... bla...

OM : Balerdi viré du rôle de capitaine ?

Ah je ne donnerais pas mon adresse sur un forum, tu le ferais toi ? Tu es complètement atteint avec tes histoires, je n'ai ni compte autre que celui ci, ni VPN, et oui. Ce nouveau format est très bien et plus lisible.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Rires, Zidane qui a joué à l'OM selon Greg Roi, bien entendu.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Une dernière petite carotte 🥕 pour finir en beauté

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading