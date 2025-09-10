Real : Rüdiger prêt à dire adieu au haut niveau

Entré dans la dernière année de son contrat au Real Madrid, Antonio Rüdiger ne devrait pas prolonger. Le défenseur central se dirige plutôt vers un départ libre l’été prochain. Lui qui dispose de pistes dans le Golfe.

Antonio Rüdiger dispute probablement sa dernière saison au Real Madrid . Alors que son contrat expire en juin prochain, le défenseur central de 32 ans ne devrait pas prolonger. Son cas ne fait pas l’unanimité au sein de la Maison Blanche à cause de son rendement et de son comportement. La saison dernière, son agressivité n’a pas toujours suffi pour masquer ses difficultés. Le club de la capitale espagnole attend davantage et veut continuer à rajeunir son effectif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Real Madrid a misé près de 60 millions d’euros pour recruter Dean Huijsen à Bournemouth.

Rüdiger a compris le message

A seulement 20 ans, l’international espagnol va sans doute s’installer dans la charnière madrilène. Ses débuts convaincants ne représentent pas une bonne nouvelle pour Antonio Rüdiger, pas plus que le retour de blessure du Brésilien Eder Militão. Ça ne sent pas bon pour l’ancien joueur de Chelsea dont les agents ne se font pas trop d’illusions pour l’avenir. D’après le média Fichajes, les représentants du défenseur central prennent le temps d’étudier les offres. Un joueur de son niveau bientôt libre sur le marché ne devrait pas manquer de sollicitations.

Antonio Rüdiger peut envisager une nouvelle aventure en Europe. Mais le Merengue n’écarte pas la possibilité de poursuivre sa carrière dans un pays exotique. Depuis cet été, l’international allemand fait effectivement l’objet de rumeurs saoudiennes. Pas de quoi perturber le joueur passé par Stuttgart. Pour le moment, Antonio Rüdiger est annoncé concentré sur sa saison avec le Real Madrid. Le Madrilène a tout intérêt à gagner un temps de jeu suffisant pour conserver sa place en sélection d’ici la Coupe du monde 2026.