ICONSPORT_271297_0013

Real : Le chouchou du public vide son casier

Liga07 oct. , 15:30
parCorentin Facy
0
Auteur d’un Mondial des clubs remarqué avec 4 buts et 1 passe décisive, Gonzalo Garcia a disparu de la circulation au Real Madrid. Son départ en janvier est probable malgré sa cote de sympathie auprès des supporters.
Lancé dans le grand bain de la Liga par Carlo Ancelotti la saison dernière (3 matchs, 1 but), Gonzalo Garcia a été le tube de l’été au Real Madrid. L’attaquant espagnol de 21 ans a profité de l’absence de Kylian Mbappé durant une bonne partie du Mondial des clubs pour grappiller du temps de jeu… et pour briller. Auteur de quatre buts et une passe décisive aux Etats-Unis, le natif de Madrid avait marqué de gros points dans l’esprit de son entraîneur, en s’imposant comme une solution viable au poste de numéro neuf derrière Kylian Mbappé, mais passant devant Endrick dans la hiérarchie.
Le début de saison 2025-2026 n’a toutefois pas été très fructueux pour Gonzalo Garcia, lequel n’a joué que 91 minutes en 5 matchs. Le constat est clair : Kylian Mbappé ne laisse que des miettes à ses concurrents et pour l’international espoirs espagnol, un départ est quasiment inévitable. Selon les informations de Don Balon, le Real Madrid ne s’opposera pas à un prêt de Gonzalo Garcia en janvier prochain, à condition de conserver Endrick dans le même temps pour ne pas se trouver dépourvu de solutions en attaque si Kylian Mbappé venait à se blesser.
G. García Torres

G. García Torres

SpainEspagne Âge 21 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Un club de Liga s’est déjà positionné pour récupérer Garcia, il s’agit de la Real Sociedad. En grosse difficulté en ce début de saison (19e avec 5 points), le club basque cherche activement à se renforcer pour se maintenir et l’idée de recruter un buteur du calibre de Gonzalo Garcia fait l’unanimité chez les dirigeants de la Sociedad. Un prêt en Liga, c’est justement ce que souhaite le Real Madrid pour que son joueur se développe en Espagne avant de revenir plus fort chez les Merengue. Reste maintenant à savoir si le joueur, véritable chouchou des Socios du Real cet été après son Mondial des clubs, acceptera l’idée d’un prêt en pleine saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0245
OL

OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse

juventus thiago motta vire de zerbi n ira pas a turin iconsport 253087 0011 389111
Monaco

L1 : Thiago Motta refuse l'AS Monaco

ICONSPORT_271641_0003
PSG

150 millions d’euros, le PSG claque la porte au nez du Real Madrid

ICONSPORT_258213_0233
OM

Cette star refuse l'OM, c'est le meilleur choix de sa vie

Fil Info

16:00
OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse
14:40
L1 : Thiago Motta refuse l'AS Monaco
14:20
150 millions d’euros, le PSG claque la porte au nez du Real Madrid
14:00
Cette star refuse l'OM, c'est le meilleur choix de sa vie
13:40
Après Fati, Monaco rêve d’une autre star du Barça
13:20
Rennes : « Beye c’est mort », Fofana et Samba veulent sa peau
13:00
Lamine Yamal, le Barça prend enfin une décision radicale
12:40
OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon
12:20
L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ouvre le bec, on chieeeee ma petite Kenny RIRES

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ozmoz si tu veux encore + RIRES de lui demande de lui de voir son bec partouzé en visio Tu va voir comme il se chie dessus 🤣

PSG : Donnarumma et Chevalier, la terrible vérité éclate

Trop tôt pour juger de manière définitive: - Donnaruma a fait beaucoup de boulettes (y compris avec l'Italie en septembre où il en prend 4) et en revanche il a ete clean lors des 5 mois de janvier à mai. Rappelez vous qu'il avait remplacé par Safonov en sept 24 en LDC... - Chevalier vient d'en faire 3, on verra ce qu'il advient a ce niveau Pour le moment Donnaruma est bien meilleur sur sa ligne, comme chevalier l'est au pied. Qu'est ce qui sera le plus important? A date Donnaruma a plus rapporte via ses arrêts qu'il n'a coûté via son jeu au pied l'année dernière (mais n'oublions pas la LDC il y a 3 ans face au Real où il perd la belle au pied et on connaît la suite ...). C'est dans le money time du printemps qu'on pourra juger.

Cette star refuse l'OM, c'est le meilleur choix de sa vie

Ça tombe bien car lui ne voulait pas venir 😅

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

erreur de frappe ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading