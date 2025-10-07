Real : Le chouchou du public vide son casier

Ouvre le bec, on chieeeee ma petite Kenny RIRES
Ozmoz si tu veux encore + RIRES de lui demande de lui de voir son bec partouzé en visio Tu va voir comme il se chie dessus 🤣
Trop tôt pour juger de manière définitive: - Donnaruma a fait beaucoup de boulettes (y compris avec l'Italie en septembre où il en prend 4) et en revanche il a ete clean lors des 5 mois de janvier à mai. Rappelez vous qu'il avait remplacé par Safonov en sept 24 en LDC... - Chevalier vient d'en faire 3, on verra ce qu'il advient a ce niveau Pour le moment Donnaruma est bien meilleur sur sa ligne, comme chevalier l'est au pied. Qu'est ce qui sera le plus important? A date Donnaruma a plus rapporte via ses arrêts qu'il n'a coûté via son jeu au pied l'année dernière (mais n'oublions pas la LDC il y a 3 ans face au Real où il perd la belle au pied et on connaît la suite ...). C'est dans le money time du printemps qu'on pourra juger.
Ça tombe bien car lui ne voulait pas venir 😅
erreur de frappe ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
