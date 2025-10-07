Real : Le chouchou du public vide son casier

Auteur d’un Mondial des clubs remarqué avec 4 buts et 1 passe décisive, Gonzalo Garcia a disparu de la circulation au Real Madrid. Son départ en janvier est probable malgré sa cote de sympathie auprès des supporters.

Lancé dans le grand bain de la Liga par Carlo Ancelotti la saison dernière (3 matchs, 1 but), Gonzalo Garcia a été le tube de l’été au Real Madrid. L’attaquant espagnol de 21 ans a profité de l’absence de Kylian Mbappé durant une bonne partie du Mondial des clubs pour grappiller du temps de jeu… et pour briller. Auteur de quatre buts et une passe décisive aux Etats-Unis, le natif de Madrid avait marqué de gros points dans l’esprit de son entraîneur, en s’imposant comme une solution viable au poste de numéro neuf derrière Kylian Mbappé, mais passant devant Endrick dans la hiérarchie.

Le début de saison 2025-2026 n’a toutefois pas été très fructueux pour Gonzalo Garcia, lequel n’a joué que 91 minutes en 5 matchs. Le constat est clair : Kylian Mbappé ne laisse que des miettes à ses concurrents et pour l’international espoirs espagnol, un départ est quasiment inévitable. Selon les informations de Don Balon, le Real Madrid ne s’opposera pas à un prêt de Gonzalo Garcia en janvier prochain, à condition de conserver Endrick dans le même temps pour ne pas se trouver dépourvu de solutions en attaque si Kylian Mbappé venait à se blesser.

G. García Torres Espagne • Âge 21 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Un club de Liga s’est déjà positionné pour récupérer Garcia, il s’agit de la Real Sociedad. En grosse difficulté en ce début de saison (19e avec 5 points), le club basque cherche activement à se renforcer pour se maintenir et l’idée de recruter un buteur du calibre de Gonzalo Garcia fait l’unanimité chez les dirigeants de la Sociedad. Un prêt en Liga, c’est justement ce que souhaite le Real Madrid pour que son joueur se développe en Espagne avant de revenir plus fort chez les Merengue. Reste maintenant à savoir si le joueur, véritable chouchou des Socios du Real cet été après son Mondial des clubs, acceptera l’idée d’un prêt en pleine saison.