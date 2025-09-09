psg ibrahima konate a paris la voie est libre iconsport 265954 0191 1 398386

Real : Konaté va faire une Alexander-Arnold

Liga09 sept. , 16:30
parHadrien Rivayrand
Le Real Madrid a des vues sur Ibrahima Konaté, qui sera en fin de contrat à Liverpool en juin 2026. Le défenseur central français ne serait pas insensible à la perspective de rallier l'Espagne. 
Le Real Madrid a mis la main au portefeuille cet été pour renforcer son effectif. Le club espagnol a aussi eu le nez fin en signant Trent Alexander-Arnold libre de tout contrat. Le latéral anglais n'a pas voulu prolonger à Liverpool pour réaliser son rêve d'évoluer avec le Real Madrid. Un Real Madrid qui veut tenter de nouveau de chiper un joueur libre aux Reds. En effet, le profil d'Ibrahim Konaté plait beaucoup à la direction merengue. L'idée est de le convaincre de signer libre tout en lui proposant une belle prime à la signature. Une technique qui a l'air de fonctionner car la presse espagnole croit savoir que l'ancien de Leipzig sera prochainement un joueur de la Casa Blanca. 

Konaté se voit déjà au Real Madrid ? 

Selon les informations de Marca, il ne fait en tout cas plus de doutes que Konaté rejoindra le Real Madrid libre de tout contrat à l'été 2026. Le Français a refusé une nouvelle offre de prolongation des Reds et s'imagine déjà porter la tunique du Real Madrid. Les Espagnols vont continuer de rester proche du clan Konaté afin d'éviter un revirement de situation, comme cela s'était produit par le passé avec Alphonso Davies, qui avait fini par prolonger avec le Bayern. Il sera intéressant également de voir comment Arne Slot utilisera Ibrahima Konaté.
I. Konaté

I. Konaté

FranceFrance Âge 26 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs34
Buts1
Passes décisives2
Jaune6
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Le Français est un titulaire indiscutable mais savoir qu'il ne veut pas prolonger pourrait changer son destin cette saison avec les champions d'Angleterre en titre. A noter qu'outre le Real Madrid, le PSG est aussi intéressé par la perspective de récupérer l'international français libre de tout contrat. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading