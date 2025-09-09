Real : Konaté va faire une Alexander-Arnold

Le Real Madrid a des vues sur Ibrahima Konaté, qui sera en fin de contrat à Liverpool en juin 2026. Le défenseur central français ne serait pas insensible à la perspective de rallier l'Espagne.

Le Real Madrid a mis la main au portefeuille cet été pour renforcer son effectif. Le club espagnol a aussi eu le nez fin en signant Trent Alexander-Arnold libre de tout contrat. Le latéral anglais n'a pas voulu prolonger à Liverpool pour réaliser son rêve d'évoluer avec le Real Madrid. Un Real Madrid qui veut tenter de nouveau de chiper un joueur libre aux Reds. En effet, le profil d'Ibrahim Konaté plait beaucoup à la direction merengue. L'idée est de le convaincre de signer libre tout en lui proposant une belle prime à la signature. Une technique qui a l'air de fonctionner car la presse espagnole croit savoir que l'ancien de Leipzig sera prochainement un joueur de la Casa Blanca.

Konaté se voit déjà au Real Madrid ?

Marca, il ne fait en tout cas plus de doutes que Selon les informations de, il ne fait en tout cas plus de doutes que Konaté rejoindra le Real Madrid libre de tout contrat à l'été 2026. Le Français a refusé une nouvelle offre de prolongation des Reds et s'imagine déjà porter la tunique du Real Madrid. Les Espagnols vont continuer de rester proche du clan Konaté afin d'éviter un revirement de situation, comme cela s'était produit par le passé avec Alphonso Davies, qui avait fini par prolonger avec le Bayern. Il sera intéressant également de voir comment Arne Slot utilisera Ibrahima Konaté.

I. Konaté France • Âge 26 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 7 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 34 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 6 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le Français est un titulaire indiscutable mais savoir qu'il ne veut pas prolonger pourrait changer son destin cette saison avec les champions d'Angleterre en titre. A noter qu'outre le Real Madrid, le PSG est aussi intéressé par la perspective de récupérer l'international français libre de tout contrat.