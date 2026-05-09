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Jose Mourinho

Real Madrid : José Mourinho tout proche de signer

Liga09 mai , 11:00
parQuentin Mallet
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En plein chaos, le Real Madrid est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, le profil de José Mourinho est celui qui retient le plus l'attention des dirigeants, alors qu'une nouvelle étape décisive a été franchie.
La crise est totale au Real Madrid. Alors que les premières grosses critiques envers Kylian Mbappé, pourtant joueur phare de l'effectif du haut de ses 41 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions cette saison, ont fusé lors de son séjour en Sardaigne pendant sa convalescence, le point d'orgue est arrivé lors du clash entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, terminé par un passage du second à l'hôpital et des amendes très salées pour les deux.
En parallèle, Florentino Pérez et ses hommes cherchent toujours un nouvel entraineur pour succéder à un Alvaro Arbeloa amorphe. Si divers gros noms ont circulé, c'est celui de José Mourinho qui retient pour l'instant le plus leur attention. Et ce qui n'était qu'une simple rumeur au départ est en train de devenir une réalité.

Le Real Madrid ouvre la porte à José Mourinho

Selon les informations de AS ce samedi matin, l'opération est déjà en cours. José Mourinho a déjà fait le premier pas pour placer ses pions, mais ce qui prouve qu'une nouvelle étape a été franchie récemment, c'est l'ouverture du Real Madrid à son sujet. Comme l'indique le quotidien sportif espagnol, la direction merengue considère que José Mourinho est la seule option viable pour reconstruire une équipe complètement meurtrie par deux saisons blanches consécutives.
Pour l'heure, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties, mais « ce n'est qu'une question de temps », apprend-on, avant que l'histoire entre le Special One et le Real Madrid ne reprenne vie, treize ans après son dernier passage sur le banc du Santiago Bernabéu.

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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A partir du moment ou le PSG concède 6 buts ils auraient pu en prendre 7 meme si a 10 cela relève de la SF. Je te propose de revoir l'action de Suarez et tu verra que Marquinhos met son bras dans le cou de Suarez tu peux estimer que ce n'est pas suffisant mais a cette vitesse ca peut faire mal et désquilibrer. Concernant Meunier le péno est ridicule mais pas illégitime dans le sens ou Neymar, qui joue bien le coup, est stoppé irrègulièrement. On n'est pas sur des erreurs manifestes.

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Sguegue Roi

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

t'en pense quoi du Penalty bidon sur Diaz a l'aller alors que c'est lui qui fait faute sur Pacho ? Dégage ! Le Bayern qui chiale sur l'arbitrage mdrrrr vraiment devenu des loosers eux, Nous on s'est fait volé contre United et le Penalty Bidon a la derniere minute pr une frappe en 6m... le Barca j'en parle meme pas, Le Real et la faute sur Donna, le but annulé en revenant a une pseudo poussette sur Marcelo genre 15s avant etc etc... Bref que tout le monde aille se faire enc**** nous les faits de jeu en notre faveur ya 0 débat. POINT FINAL

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

A la epoque la regle du but a l exterieur etait encore effective... Tu avoues qu il y avait penalty sur la faute de Mascherano sur Di Maria ds la surface, si l arbitre avait sifflé, ca aurait fait 2/3 a ce moment du match pour le Barca il aurait fallut qu ils marquent 7 buts pour se qualifier ... Donc je résume la defaite est mérité mais ils nous ont volé la qualif, surtout que d autres actions sont egalement tres litigieuses, comme le peno de Suarez ou il n y a jamais faute, d ailleurs Suarez se prend jaune pour simulation 30s avant. Le péno sur Neymar, ou Meunier glisse et sa tete heurte le mollet de Neymar, comment peut on sifflé faute ds l esprit du jeu sur ce genre d action ? Etc ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Barça-Chelsea l'arbitrage est en faveur de Chelsea à l'aller, ce qui fait que le Barça n'a pas volé sa qualif. Et pourtant, 17 ans plus tard, ça nous crache dessus encore. Les gens s'en foutent des règles, du mérite, du beau jeu et j'en passe. Ils voient ce qu'ils veulent voir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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