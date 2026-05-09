Real Madrid : José Mourinho tout proche de signer

En plein chaos, le Real Madrid est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, le profil de José Mourinho est celui qui retient le plus l'attention des dirigeants, alors qu'une nouvelle étape décisive a été franchie.

La crise est totale au Real Madrid . Alors que les premières grosses critiques envers Kylian Mbappé, pourtant joueur phare de l'effectif du haut de ses 41 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions cette saison, ont fusé lors de son séjour en Sardaigne pendant sa convalescence, le point d'orgue est arrivé lors du clash entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, terminé par un passage du second à l'hôpital et des amendes très salées pour les deux.

En parallèle, Florentino Pérez et ses hommes cherchent toujours un nouvel entraineur pour succéder à un Alvaro Arbeloa amorphe. Si divers gros noms ont circulé, c'est celui de José Mourinho qui retient pour l'instant le plus leur attention. Et ce qui n'était qu'une simple rumeur au départ est en train de devenir une réalité.

Le Real Madrid ouvre la porte à José Mourinho

Selon les informations de AS ce samedi matin, l'opération est déjà en cours. José Mourinho a déjà fait le premier pas pour placer ses pions, mais ce qui prouve qu'une nouvelle étape a été franchie récemment, c'est l'ouverture du Real Madrid à son sujet. Comme l'indique le quotidien sportif espagnol, la direction merengue considère que José Mourinho est la seule option viable pour reconstruire une équipe complètement meurtrie par deux saisons blanches consécutives.

Pour l'heure, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties, mais « ce n'est qu'une question de temps », apprend-on, avant que l'histoire entre le Special One et le Real Madrid ne reprenne vie, treize ans après son dernier passage sur le banc du Santiago Bernabéu.