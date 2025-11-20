Real : 90 millions pour Tchouaméni, et ça va encore grimper

Un temps critiqué pour ses performances au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni fait désormais l’unanimité à la Maison Blanche. Le milieu de terrain a l’entière confiance de ses dirigeants, prêts à refuser des sommes folles pour le retenir.

Je reçois trois, quatre ballons et je me fais siffler à chaque fois, s’est souvenu le Français dans L’Equipe cette semaine. Là, deux solutions : soit tu plonges, soit tu joues ton match et au fur et à mesure des bonnes actions, les sifflets vont s'atténuer. » Dix mois plus tard, Aurélien Tchouaméni reste marqué. Le milieu du Real Madrid avait été la cible du Stade Santiago Bernabéu lors d’un match de Coupe du Roi contre le Celta Vigo (5-2) en janvier dernier. En cause, sa prestation complètement ratée contre le FC Barcelone (5-2) trois jours plus tôt en finale de la Supercoupe d’Espagne. «, s’est souvenu le Français dans L’Equipe cette semaine.

Bien évidemment, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait privilégié la deuxième option. « J'avais fait un gros match ce jour-là », s’est réjoui Aurélien Tchouaméni, sans doute déterminé à ne plus revivre cet épisode. On peut effectivement parler d’un déclic pour le milieu défensif qui s’est peu à peu rendu indispensable. Et surtout depuis la nomination de l’entraîneur Xabi Alonso cet été. Le coach espagnol en a fait l’un de ses piliers. Ce qui explique la décision prise lorsque Manchester United s’est approché pendant l’été.

Selon les informations de Fichajes, les Red Devils souhaitent s’offrir les services de l’international tricolore. Les Mancuniens ont même été jusqu’à proposer 70 millions d’euros, plus 20 millions d’euros en bonus. Le Real Madrid avait l’opportunité de récupérer les 80 millions d’euros investis sur le joueur formé à Bordeaux en 2022. Mais le club dirigé par Florentino Pérez s’est catégoriquement opposé à son départ. Important pour l’équilibre de l’équipe, Aurélien Tchouaméni est tout simplement annoncé intouchable. Prêt à revenir à la charge, Manchester United va donc se heurter à un mur.