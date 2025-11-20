tchouameni au real madrid xabi alonso dit stop iconsport 258646 0096 392657

Real : 90 millions pour Tchouaméni, et ça va encore grimper

Liga20 nov. , 10:00
parEric Bethsy
0
Un temps critiqué pour ses performances au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni fait désormais l’unanimité à la Maison Blanche. Le milieu de terrain a l’entière confiance de ses dirigeants, prêts à refuser des sommes folles pour le retenir.
Dix mois plus tard, Aurélien Tchouaméni reste marqué. Le milieu du Real Madrid avait été la cible du Stade Santiago Bernabéu lors d’un match de Coupe du Roi contre le Celta Vigo (5-2) en janvier dernier. En cause, sa prestation complètement ratée contre le FC Barcelone (5-2) trois jours plus tôt en finale de la Supercoupe d’Espagne. « Je reçois trois, quatre ballons et je me fais siffler à chaque fois, s’est souvenu le Français dans L’Equipe cette semaine. Là, deux solutions : soit tu plonges, soit tu joues ton match et au fur et à mesure des bonnes actions, les sifflets vont s'atténuer. »
Bien évidemment, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait privilégié la deuxième option. « J'avais fait un gros match ce jour-là », s’est réjoui Aurélien Tchouaméni, sans doute déterminé à ne plus revivre cet épisode. On peut effectivement parler d’un déclic pour le milieu défensif qui s’est peu à peu rendu indispensable. Et surtout depuis la nomination de l’entraîneur Xabi Alonso cet été. Le coach espagnol en a fait l’un de ses piliers. Ce qui explique la décision prise lorsque Manchester United s’est approché pendant l’été.

Selon les informations de Fichajes, les Red Devils souhaitent s’offrir les services de l’international tricolore. Les Mancuniens ont même été jusqu’à proposer 70 millions d’euros, plus 20 millions d’euros en bonus. Le Real Madrid avait l’opportunité de récupérer les 80 millions d’euros investis sur le joueur formé à Bordeaux en 2022. Mais le club dirigé par Florentino Pérez s’est catégoriquement opposé à son départ. Important pour l’équilibre de l’équipe, Aurélien Tchouaméni est tout simplement annoncé intouchable. Prêt à revenir à la charge, Manchester United va donc se heurter à un mur.
0
Derniers commentaires

Greenwood plus fort que Dembélé, La Provence s’enflamme

Oui un ballon d'or gagné sur 6 mois exceptionnels...

TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non

Domage car les coupes d'Europe plus la ligue 1 ça permettrait a canal de proposer tous les matchs pour une même équipe

Le Qatar et le PSG, le médecin des Bleus pète un plomb

Faux le jaloux é rageux c 3 car tu konè ke dale en médecine é au foot à part d'être footix lui ô moins connaît son métier

Edf : Mbappé est loin du Top5 des joueurs français

"L'avantage de Mbappé est qu'il a bénéficié d'une exposition médiatique beaucoup plus importante " Pas sûr que ce soit un avantage. On en a vu un paquet qui, une fois médiatisé, sont rentrés dans le rang...

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

Comment pourrait on lui en vouloir, il défend son pays et c'est tout en son honneur. Pour lui , et quelque soit ce que nous puissions en penser, ça restera une attaque en règle de son pays. Courage à toi , tes amis et ta famille

