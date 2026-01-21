Rashford offert au Barça, Man United est dégoûté

Prêté avec option d’achat l’été dernier, Marcus Rashford donne satisfaction au FC Barcelone. Le club catalan pense sérieusement à lever l’option d’achat abordable en fin de saison. Un coup dur pour Manchester United qui souhaite finalement récupérer son joueur banni par l’ancien manager Ruben Amorim.

Sans s’installer dans le onze du FC Barcelone , Marcus Rashford parvient quand même à tirer son épingle du jeu. L’attaquant prêté par Manchester United profite d’un temps de jeu régulier pour alimenter des statistiques intéressantes. En 29 matchs disputés cette saison, l’Anglais compte déjà 8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil vertical ne correspond pas forcément au style de l’équipe. Il n’empêche que le Barça se dit satisfait.

Man United regrette

« Marcus est un joueur fantastique, se réjouissait le directeur sportif Deco dans le Times en décembre dernier. (…) On cherchait un joueur capable d’occuper les trois postes de l’attaque. On a pu le recruter grâce à son désir de venir au Barça. Il a été patient, il savait qu’on devait respecter les normes financières. On est très heureux de l’avoir avec nous. » Les éloges du dirigeant confirmaient la tendance selon laquelle le club catalan pense sérieusement à conserver Marcus Rashford. D’autant que le deal négocié avec les Red Devils est particulièrement avantageux. Il suffira au Barça de débourser 30 millions d’euros, soit le montant de l’option d’achat.

Il est clair que les Mancuniens voulaient se débarrasser de l’indésirable de Ruben Amorim. Mais quelques mois plus tard, les choses ont bien changé. Pendant que l’international anglais se relance à Barcelone, Manchester United avance désormais sans le coach portugais licencié. Il n’est donc pas si étonnant d’apprendre que l’écurie de Premier League regrette le deal passé. D’après Football Transfers, les dirigeants mancuniens, présents en Catalogne dimanche pour discuter de son avenir, souhaitent récupérer leur attaquant l’été prochain. La décision appartiendra au Barça et à Marcus Rashford qui ne cache pas son bonheur chez les Blaugrana.