Rashford n’a pas le niveau, le Barça lui montre la porte

Prêté avec option d’achat par Manchester United cet été, Marcus Rashford déçoit au FC Barcelone. L’attaquant anglais ne donne pas satisfaction à l’entraîneur Hansi Flick qui lui a déjà lancé un avertissement concernant son avenir en Catalogne.

Au moment de son arrivée au FC Barcelone , Marcus Rashford était présenté comme un joli coup. Le champion d’Espagne a négocié un prêt avec une option d’achat intéressante à 35 millions d’euros, le tout après avoir convaincu l’attaquant de baisser son salaire. De quoi envisager une belle affaire l’été prochain. Sauf qu’après quelques rencontres, l’Anglais ressemble davantage à un flop. Le renfort estival n’a pas inscrit un seul but ni délivré la moindre passe décisive lors de ses trois premières apparitions en Liga.

Pour sa seule titularisation, c’était face à Levante (3-2), Marcus Rashford avait été sorti dès la mi-temps. Hansi Flick n’avait pas accablé son joueur, mais force est de constater que le Mancunien ne donne pas satisfaction à l’entraîneur du Barça. L’Allemand a confiance en son potentiel et apprécie sa capacité à évoluer à différents postes offensifs. Mais l’ancien coach du Bayern Munich attend beaucoup plus de la part de Marcus Rashford. Pour le moment, l’international anglais déçoit et manque clairement d’automatismes avec ses coéquipiers.

La menace de Flick

Bien sûr, la saison ne fait que débuter. Il n’empêche que le Barça commence à perdre patience. D’après le média El Nacional, Hansi Flick a déjà prévenu l’attaquant polyvalent que le club ne le conserverait pas s’il ne franchissait pas un cap dans les mois à venir. Un véritable coup de pression pour Marcus Rashford, dont le vestiaire a remarqué ses efforts à l’entraînement, mais aussi ses difficultés pendant les matchs. Quant à la direction, compte tenu de la situation financière, il est clair qu’un investissement à 35 millions d’euros ne sera validé que si la star anglaise fait l’unanimité.