Liga : Le Real rêve de Pedri, le FC Barcelone rigole

C’est l’une des rumeurs un peu folles de la semaine en Espagne. Le Real Madrid et Florentino Perez rêvent de recruter le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri. Une rumeur qui a amusé les dirigeants barcelonais qui ne comptent pas vendre l’Espagnol.

Au FC Barcelone, la position est ferme et sans faille. Pedri n’est pas à vendre. Le club considère le milieu de terrain comme l’un des piliers fondamentaux sur lesquels construire le présent et l’avenir de l’équipe, » expliquent les médias espagnols cette semaine. Florentino Perez en rêve, le FC Barcelone en rigole presque. Cette semaine le journaliste de Marca, Roberto Gomez a dévoilé que le Real Madrid lorgnait sur le milieu de terrain espagnol Pedri. Florentino Perez souhaite renforcer l’entrejeu du club de la capitale espagnole après une saison mitigée. Une rumeur qui a tout de suite fait sourire les dirigeants du club catalan. Le joueur est invendable aux yeux du champion d’Espagne en titre. «» expliquent les médias espagnols cette semaine.

Pedri ne bougera pas de Barcelone

Arrivé en provenance de Las Palmas à l’été 2019, le jeune international espagnol (39 sélections, cinq buts) s’est imposé comme l’un des tout meilleurs milieux du monde. Le joueur de 23 ans est un indéboulonnable du système d’Hansi Flick. Mais également un homme important au sein du vestiaire comme l’explique le média Don Balon : « Tant la direction que le staff technique voient en lui un leader naturel, un joueur capable de faire la différence lors des matchs importants et de représenter les valeurs du club. Son importance au sein du vestiaire et sur le terrain est incontestable. » En janvier 2025, Pedri a étendu son bail du côté de la Catalogne jusqu’en 2030. Florentino Perez peut lorgner sur le natif de Tegueste, le FC Barcelone saura se montrer intraitable dans toutes les négociations concernant le milieu de terrain.