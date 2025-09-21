Liga : Le Barça déroule et suit le Real

5e journée de Liga :

Stade Johan-Cruyff.

FC Barcelone - Getafe : 3-0.

Buts : Ferran Torres (15e, 34e), Olmo (63e) pour le Barça.

Grâce à ce succès, le Barça d’Hansi Flick conforte sa deuxième place du championnat d’Espagne et recolle à deux unités du Real Madrid, invaincu et seul leader après cinq journées de Liga.