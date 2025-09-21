Torres Barca

Liga : Le Barça déroule et suit le Real

Liga21 sept. , 22:55
parAlexis Rose
5e journée de Liga
Stade Johan-Cruyff.
FC Barcelone - Getafe : 3-0.
Buts : Ferran Torres (15e, 34e), Olmo (63e) pour le Barça. 
Grâce à ce succès, le Barça d’Hansi Flick conforte sa deuxième place du championnat d’Espagne et recolle à deux unités du Real Madrid, invaincu et seul leader après cinq journées de Liga.

La Liga

21 septembre 2025 à 21:00
FC Barcelona
Torres García15'Torres García34'Olmo Carvajal62'
3
0
Match terminé
Getafe
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
83
ENTRE
R. Araújo da Silva
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
G. Martín Langreo
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
80
ENTRE
A. San Cristóbal Sánchez
GetafeGetafe
SORT
A. Liso Lahoz
GetafeGetafe
Remplacement
76
ENTRE
R. Bardghji
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
P. López
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
70
ENTRE
C. Gomes da Costa
GetafeGetafe
SORT
M. Arambarri Rosa
GetafeGetafe

Loading