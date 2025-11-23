Liga : L'Atlético de Madrid s'en sort bien à Getafe

13e journée de Liga :

Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe - Atlético de Madrid : 0-1.

But : Duarte csc (83e) pour l’Atlético de Madrid.

Grâce à cette victoire, l’Atlético de Diego Simeone conforte sa quatrième place en Liga et reste au contact des premiers, avec trois points de retard sur le Barça, leader provisoire en attendant le match du Real Madrid ce dimanche soir.