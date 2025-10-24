ICONSPORT_268740_0018
Lamine Yamal

Le Real promet de faire taire Lamine Yamal

24 oct.
parEric Bethsy
A l’approche du Clasico, Lamine Yamal s’est fait remarquer avec des déclarations osées. L’ailier du FC Barcelone s’est permis de provoquer le Real Madrid. Et comme on pouvait s’y attendre, ses propos n’ont pas du tout plu au camp madrilène, bien décidé à lui faire payer dimanche à Santiago Bernabéu.
Lamine Yamal a lancé les hostilités. Avant le Clasico prévu dimanche à Madrid, l’ailier du FC Barcelone a fait un passage remarqué sur le plateau de la Kings League. Le traditionnel thème de l’arbitrage a notamment été évoqué. Et selon lui, le Real n’a aucune raison de pester à ce sujet. « Ils volent et ils se plaignent tout le temps », a lâché le Blaugrana sans craindre la polémique à venir.
L’Espagnol âgé de 18 ans n’est pas du genre à mesurer ses paroles auprès des médias. Alors sur sa lancée, Lamine Yamal s’est aussi permis de provoquer les Merengue en leur rappelant de douloureux souvenirs. « Marquer à Bernabéu ? Je l'ai déjà fait, a-t-il répondu. Tu ne t'en souviens pas ? Si je vais marquer dimanche ? La dernière fois, ça a fait combien… 0-4. Si ce sera la même chose dimanche ? Non, je n'ai pas dit ça, mais ça peut arriver. » De la part d’un joueur en petite forme après son retour de blessure, c’est plutôt osé. D’ailleurs, les joueurs du Real Madrid n’ont pas du tout apprécié.

Le média Defensa Central nous apprend que les déclarations de Lamine Yamal passent mal dans le vestiaire de Xabi Alonso où l’on promet de réagir au bon moment. « C'est une source de motivation pour le public et pour nous, pense-t-on dans le groupe madrilène. Dimanche on parlera sur le terrain, on verra qui gagnera. » Les coéquipiers de Kylian Mbappé n’avaient pas besoin de ça pour se motiver. Sans parler des provocations de Lamine Yamal, les quatre Clasicos perdus la saison dernière avaient déjà rendu le Real Madrid revanchard. Autant dire que le Barça et sa star peuvent s’attendre à un match intense.
Loading