Le Real Madrid se tromphe de photo avec le frère de Diogo Jota et s'excuse

Cela partait d'une bonne intention du Real Madrid, et cela s'est terminé par un communiqué officiel avec des excuses. Voulant saluer la mémoire de Diogo Jota, et de son frère, André Silva, les Merengue ont confondu en mettant une photo d'André Silva, l'attaquant portugais d'Elche.

Alors que le Real Madrid joue ce dimanche soir à Elche, le club de la capitale a présenté cette excuse pour cette bourde intervenue lors de l'assemblée générale du club. « Le Real Madrid CF présente ses excuses à Elche CF et à son joueur André da Silva pour avoir inclus par erreur son image dans l'hommage vidéo du club, à la place de celle d'André Silva, frère du joueur de Liverpool Diogo Jota. Nous regrettons cet incident », a indiqué le Real Madrid dans un communiqué.