ICONSPORT_272869_0064
Xabi Alonso

Le Real laisse une dernière chance à Xabi Alonso

Liga01 déc. , 16:30
parEric Bethsy
0
Accroché à Gérone (1-1) dimanche, le Real Madrid enchaîne les contre-performances en Liga. Les Merengue ont perdu la tête du championnat et leur entraîneur Xabi Alonso se retrouve fragilisé avant le nouveau déplacement à Bilbao mercredi.
Au niveau du contenu comme dans les résultats, le Real Madrid ne rassure pas. Les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont pu obtenir qu’un match nul à Gérone dimanche, pour leur troisième partage de points consécutif en Liga. Ça commence à faire beaucoup pour la Maison Blanche qui, malgré ses cinq longueurs d’avance sur le FC Barcelone il y a encore quelques semaines, a laissé le fauteuil de leader aux Blaugrana.

Xabi Alonso déjà menacé

Ce revirement de situation ne plaît évidemment pas à la direction madrilène. A tel point que le journaliste Fernando Burgos s’inquiète pour l’avenir de l’entraîneur Xabi Alonso. « J'ai la sensation qu’il jouera son avenir mercredi », a prévenu le spécialiste sur la Onda Cero. Trois jours après le nul à Gérone, le Real Madrid va enchaîner un quatrième déplacement en championnat, cette fois sur le terrain de Bilbao. Encore un rendez-vous périlleux pour ces Merengue toujours aussi décevants dans le jeu. Malgré la philosophie ambitieuse de Xabi Alonso, son équipe ne produit pas grand-chose sur le plan offensif.
Le pressing haut annoncé à son arrivée n’existe pas et l’équipe manque cruellement de créativité dans l’entrejeu. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le successeur de Carlo Ancelotti attendrait la venue d’un milieu créateur. En attendant, même si Xabi Alonso et Kylian Mbappé démentent, force est de constater que le Real Madrid souffre d’une dépendance aux exploits du Français. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne cesse de sauver les siens et limite les dégâts sur le plan comptable. Mais ses buts (23 cette saison toutes compétitions confondues) ne suffisent pas pour masquer les débuts difficiles de Xabi Alonso.
0
Derniers commentaires

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Il était à son prime footballistique en arrivant chez nous je pense.

Le PSG fait un choix choquant avec Désiré Doué

Respecte toi un peu Corentin Facy... Tes titres sont ridicules et jamais corroborés par les faits que tu entonces dans tes propres "articles"...

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

L OL peut très bien joué avec les 2 joueurs en attaque.

L'OL face à la DNCG, le mercato se joue ce lundi

Sauf que Caleta va très certainement revenir cet été ... tout comme Akouakou. Et que devient notre gardien Matt Turner ? 😂 Diawara joue en Belgique ?

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Tu es de mauvais foi ET tu n'as JAMAIS joué au foot pour dire de tels âneries....L'arbitre avait pris la bonne décision , la VAR a fait totalement de la merde derrière, le jaune étant la bonne sanction mais bien évidemment pas le rouge

