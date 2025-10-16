Le Real flashe sur la nouvelle pépite allemande

Bien que fourni au poste de latéral gauche, le Real Madrid suit l’évolution de Nathaniel Brown à l’Eintracht Francfort. Le nouvel international allemand a tapé dans l’œil de la Maison Blanche et d’autres cadors européens.

Lorsqu’un gros potentiel se révèle, le Real Madrid n’est jamais très loin. Nouvelle illustration avec l’éclosion de Nathaniel Brown en Allemagne. Le latéral gauche de 22 ans réalise un excellent début de saison sous le maillot de l’Eintracht Francfort. A tel point que le sélectionneur Julian Nagelsmann vient de lui offrir sa première convocation.

N. Brown Allemagne • Âge 22 • Défenseur Euro U21 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ce nouveau statut d’international attire encore un peu plus les projecteurs sur la révélation allemande annoncée dans le viseur de la Maison Blanche, mais aussi sur les tablettes d’Arsenal et de Manchester City, ajoute le média Fichajes. De quoi envisager un gros transfert pour Nathaniel Brown. A ce sujet, la version allemande de Sky Sport révélait en début de semaine que l’Eintracht Francfort s’attendait à recevoir de grosses propositions pour son latéral gauche l’été prochain. Le pensionnaire de Bundesliga a donc fixé la barre à 60 millions d’euros. Apparemment, le montant n’a pas l’air de refroidir le Real Madrid.

Les Merengue n’ont pourtant pas un besoin urgent de recruter un latéral gauche. En plus de la recrue Alvaro Carreras, qui a coûté 50 millions d’euros cet été, l’entraîneur madrilène Xabi Alonso peut compter sur Fran Garcia et le Français Ferland Mendy qui devrait bientôt revenir de blessure. Sans départ d’au moins un des trois joueurs cités, la venue de Nathaniel Brown paraît difficile. La source précise d’ailleurs que ce dossier n’est pas prioritaire pour le géant espagnol. L’idée sera surtout d’observer le jeune talent tout au long de la saison et de vérifier si l’Eintracht Francfort accepte vraiment de le transférer l’été prochain, soit à quatre ans de la fin de son contrat.