Le Real flashe sur la nouvelle pépite allemande

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...
Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?
Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !
Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière
Faut reconnaître que De Zerbi réussi à tirer le max de son effectif. La titre racoleur veut faire un rapprochement avec Luis Enrique qui est un autre niveau bien entendu, mais dans l'idée il fait parti de ces entraîneurs qui peuvent fédérer un groupe et qui a une vision de jeu. Il convient bien en plus a la ville avec sa passion débordante et extrême
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🚨🦅 EXCL | Eintracht Frankfurt already expect top offers for Nathaniel #Brown in the summer. Understand #SGE are demanding up to €60 million for a summer move. He is under contract until 2030 with no release clause. The 22 y/o left-back has had an excellent season and is a new