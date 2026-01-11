Le Real fait pleuvoir les euros pour taper le Barça

Le premier clasico de 2026 rendra son verdict ce dimanche soir en Arabie Saoudite. Le Real Madrid et le FC Barcelone se disputeront la Supercoupe d'Espagne. Pour motiver ses joueurs, Florentino Perez promet un gros chèque.

La compétition, le pays ou la date importent peu dans un Clasico. L'affiche numéro 1 en Espagne doit être gagnée obligatoirement. Cette règle se vérifiera dimanche soir pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Entre le Real Madrid et le FC Barcelone, la pression sera surtout sur les épaules madrilènes. Xabi Alonso est sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines. Surtout, les Merengue doivent mettre fin à une disette de trophées entamée la saison dernière.

200 000 euros promis pour chaque madrilène

Le Barça avait raflé les trois trophées nationaux en 2024-2025, au nez et à la barbe du rival madrilène. Deuxième de Liga, le Real avait perdu les finales de Coupe du Roi et de Supercoupe d'Espagne contre les Catalans. Une mésaventure qui ne doit pas se reproduire cette année selon Florentino Perez. Le patron de la Maison Blanche s'est assuré personnellement de la pleine motivation de ses troupes. Il leur promet un beau cadeau financier.