Le Barça sort une enveloppe XXL pour un buteur

Parti pour mettre fin à l’aventure de Robert Lewandowski l’été prochain, le FC Barcelone se prépare à investir sur un nouvel attaquant. Bien qu’en difficulté sur le plan financier, le club catalan, sous certaines conditions, aura les moyens nécessaires pour miser gros sur ce dossier.

La vie extra-sportive et la santé de Lamine Yamal ne sont pas les seuls motifs d’inquiétude pour le FC Barcelone . Au sein du club catalan, l’avenir de Robert Lewandowski fait aussi partie des priorités du moment. L’attaquant polonais sera libre l’été prochain si ses dirigeants n’activent pas l’option pour une année supplémentaire. D’après les récentes rumeurs, le Barça devrait laisser filer l’ancien joueur du Bayern Munich qui a fêté ses 37 ans en août. L’idée serait de privilégier le recrutement d’un nouvel avant-centre de haut niveau.

Bien évidemment, ce genre de dossier nécessite un gros investissement alors que les finances du champion d’Espagne restent fragiles. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone s’estime en mesure d’assumer une telle opération sous certaines conditions. Il faudra déjà acter le départ de Robert Lewandowski afin de libérer de la place dans la masse salariale. Toujours en difficulté avec le fair-play financier de la Liga, les Blaugrana devront également revenir à l’équilibre, peut-être grâce à la vente des sièges VIP du Camp Nou pour 100 millions d’euros.

En parlant du stade rénové qui rouvrira bientôt ses portes, ses recettes pourraient permettre au Barça de mieux respirer. Ainsi, les Catalans pourront peut-être s’attaquer à leur priorité, à savoir l’attaquant argentin de l’Atlético Madrid Julian Alvarez (25 ans). Ou à l’une de leurs alternatives que sont Serhou Guirassy (29 ans, Borussia Dortmund), Victor Osimhen (26 ans, Galatasaray), Etta Eyong (22 ans, Levante) ou Harry Kane (32 ans) dont la clause libératoire au Bayern Munich est annoncé à 65 millions d’euros.