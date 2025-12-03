Le Barça perd Dani Olmo pour un mois

Victime d'un choc à l'épaule mardi soir lors de la victoire du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid, Dani Olmo sera absent un mois, a annoncé le club catalan.

Dani Olmo en a terminé avec l'année 2025. En effet, alors que le calendrier s'intensifie pour le FC Barcelone, le Barça a indiqué que l'international espagnol souffrait d'une luxation de l'épaule gauche. Un protocole médical a évidemment aussitôt mis en place par le staff médical, mais Dani Olmo aura besoin d'un moins pour totalement récupérer.