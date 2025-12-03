ICONSPORT_278769_0022
Dani Olmo - FC Barcelone

Le Barça perd Dani Olmo pour un mois

Liga03 déc. , 13:01
parClaude Dautel
0
Victime d'un choc à l'épaule mardi soir lors de la victoire du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid, Dani Olmo sera absent un mois, a annoncé le club catalan.
Dani Olmo en a terminé avec l'année 2025. En effet, alors que le calendrier s'intensifie pour le FC Barcelone, le Barça a indiqué que l'international espagnol souffrait d'une luxation de l'épaule gauche. Un protocole médical a évidemment aussitôt mis en place par le staff médical, mais Dani Olmo aura besoin d'un moins pour totalement récupérer.
D. Olmo Carvajal

D. Olmo Carvajal

SpainEspagne Âge 27 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs13
Buts4
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278492_0017
OM

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

ICONSPORT_276523_0056
Paris FC

Bellingham annoncé à Paris

ICONSPORT_278179_0018
OM

L'OM prêt à vendre un joueur trop fragile mentalement ?

Fil Info

13:20
« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains
13:00
Bellingham annoncé à Paris
12:40
L'OM prêt à vendre un joueur trop fragile mentalement ?
12:21
Strasbourg suspend Emanuel Emegha !
12:20
OL : Endrick à Lyon, accord total
12:00
Le PSG respire, une bonne nouvelle en provenance des arbitres
11:30
Benatia et l’OM : Il annonce son prochain départ
11:00
Kylian Mbappé : Sa voiture à 190.000 euros mise en vente

Derniers commentaires

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

toutes les compet internationnales en meme tps basta.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

c est pas faux oui

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ah bon??? tu vois des saluts nazis. des cris de singe ou des drapeaux français utlisés pour autre chose d encourager. ailleurs d en d autres clubs que Nice et Lyon. dis nous ou. on t ecoute

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

garde tes insultes pour ta mere et ton pere je ne t ai pas insulté j le tape des maghrBein. ou autre riena foutre de ton racisme dans un sens ou dans l autre. ce que je dis est factuel. les ultra a Nice sont tres tres tres a droite et a Lyon bah c est la meme non. ou ils font coucou et se trompent. ca doit etre ca

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

ou j ai dis ca. ??? comme toujours tu inventes hein. mais les ultras de Nice sont clairement extreme extreme droite, ya pas de debats la dessus. sinon je compare juste car les salut nazis, les drapeaux français et les cris de singes, sont generalement a Lyon c est factuel

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading