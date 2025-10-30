officiel jules kounde est lie au barca jusqu en 2030 iconsport 265351 0138 397290

Koundé fait perdre le Clasico, le Barça va le sanctionner

Liga30 oct. , 10:40
parEric Bethsy
Sur la lancée de son début de saison, Jules Koundé a rendu une copie décevante contre le Real Madrid (défaite 2-1) dimanche dernier. Le latéral droit du FC Barcelone inquiète, à tel point que ses dirigeants cherchent des solutions pour le secouer.
La sortie de Vinicius Junior a au moins fait un heureux. Si l’ailier du Real Madrid a piqué une colère contre son entraîneur Xabi Alonso, Jules Koundé ne pouvait que s’en réjouir. Le latéral droit du FC Barcelone était clairement en souffrance face à la percussion du Brésilien lors du Clasico dimanche. Et pour ne rien arranger, le Français a raté la balle de l’égalisation en fin de rencontre. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, idéalement lancé par Lamine Yamal dans le dos de la défense madrilène, s’est retrouvé seul devant le gardien Thibaut Courtois. Mais son contrôle manqué l’a empêché d’enchaîner.
C’était peut-être la goutte d’eau pour le Barça qui a pu constater la baisse du rendement de Jules Koundé depuis le début de l’exercice. Résultat, celui qui a disputé tous les matchs des Blaugrana cette saison pourrait voir son temps de jeu diminuer. On ne peut pas dire que l’international tricolore soit vraiment menacé pour le moment. Mais le club catalan va tenter de lui compliquer la tâche. Le Barça estime que son cadre a besoin d’un sérieux concurrent pour se relancer.

Selon les informations de Don Balon, le champion d’Espagne envisage notamment le recrutement d’un latéral droit. Le profil de l’international colombien (42 sélections) Daniel Muñoz (29 ans, Crystal Palace) serait étudié en vue du prochain mercato estival. Mais son arrivée dès janvier ne serait pas exclue si les conditions sont favorables. Par sûr que le fair-play financier de la Liga le permette. Dans ce cas, la polyvalence du défenseur central Eric Garcia peut rendre à service à l’entraîneur Hansi Flick qui pense aussi à lancer le jeune de la Masia Xavi Espart (18 ans).
0
