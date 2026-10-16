Reconnu coupable d’infractions au règlement financier de la Premier League, Manchester City pourrait céder plusieurs joueurs majeurs comme Erling Haaland. L’attaquant norvégien se verrait contraint de trouver une issue de secours.

Le football anglais attend le verdict avec impatience. En raison de ses infractions au règlement financier de la Premier League, Manchester City se retrouve sous la menace de lourdes sanctions. Les Citizens s’exposent notamment à une lourde pénalité de points, voire à une rétrogradation administrative. Autant dire que ces mesures changeraient la donne pour l’actuel leader du championnat. En cas de descente en Championship, il serait impossible de retenir certains joueurs majeurs comme Erling Haaland.

Arsenal, ça semble être une excellente option pour Erling Haaland, a proposé l’ancien joueur de Chelsea interrogé par CasinoHawks. Mais il prend ses propres décisions. La manière dont il a mené sa carrière est assez intéressante, non ? Avec l’aide de son père. Ses choix de carrière ont été très réfléchis. » L’attaquant norvégien s’empresserait de trouver une porte de sortie parmi ses nombreux courtisans. Reste à savoir lequel aurait les moyens et les faveurs du Cyborg. Pour le consultant écossais Pat Nevin, une sorte de finale pourrait se jouer entre Arsenal et le Real Madrid , annoncé à la poursuite du Mancunien depuis plusieurs années. «, a proposé l’ancien joueur de Chelsea interrogé par CasinoHawks.

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« Pour être honnête, je l’imaginerais bien porter une tenue entièrement blanche : celle du Real Madrid. C’est une destination qui, avec le recul, semble tout à fait logique, a envisagé Pat Nevin sans pour autant le vouloir. D’un côté, j’espère que cela n’arrivera pas, car j’adore voir Haaland en vrai. (…) Je serais vraiment dévasté s’il venait à partir, surtout si ce départ était dû à ces règlements. Il faudra alors en tirer les conclusions qui s’imposent. C’est l’une des conséquences. » En effet, la Premier League perdrait gros.