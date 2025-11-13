Florentino Pérez met le Real Madrid en vente

En vue de l’assemblée générale des socios qui se tiendra à la fin du mois, Florentino Pérez veut faire adopter un projet ambitieux. Le président du Real Madrid a pour objectif d’augmenter sensiblement la valeur du club madrilène.

Lorsqu’il a une idée en tête, Florentino Pérez fait tout son possible pour obtenir gain de cause. Le président du Real Madrid n’est pas du genre à jeter l’éponge au moindre obstacle. Le dirigeant à l’origine de l’ère des Galactiques a par exemple insisté pendant des années avant d’accueillir le Français Kylian Mbappé à l’été 2024. Et c’est avec cette même persévérance que l’Espagnol tente de développer un projet ambitieux en dehors des terrains.

L'objectif de Florentino Pérez

Alors que le Real Madrid est estimé à près de 6 milliards d’euros, Florentino Pérez rêve d’élever cette valeur jusqu’à 10 milliards d’euros, révèle El Pais. L’idée serait de faire du club une société anonyme sportive et de vendre 10% des parts pour 1 milliard d’euros. Ce serait aussi une source de financement supplémentaire, tout en s’assurant que les socios gardent les commandes. L’investisseur extérieur ne pourrait pas dépasser les 10% de parts, le reste étant réservé aux plus de 100 000 membres du club. Chacun d’entre eux aurait la possibilité d’acquérir une seule action. Reste à savoir s’ils valideront le projet lors de l’assemblée générale annuelle des socios prévue le 23 novembre.

L’idée a pu être étudiée pendant plusieurs mois étant donné que Florentino Pérez avait déjà présenté son plan lors de l’assemblée de l’année dernière. « Une proposition de réorganisation du club qui garantisse clairement notre avenir, nous protège des menaces auxquelles nous sommes confrontés et, surtout, assure que les membres sont les véritables propriétaires de notre club, les propriétaires légitimes de nos actifs économiques ; et, bien sûr, en introduisant les éléments nécessaires pour garantir que le contrôle effectif du club reste toujours entre les mains de ses membres », avait annoncé le patron du Real Madrid.