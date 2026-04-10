Esp : Le Real dit quasiment adieu au titre

31e journée de Liga

Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid-Gérone 1-1

Buts : Valverde (51e) pour le Real ; Lemar (62e) pour Gérone

Le Real Madrid compte 6 points de retard sur le FC Barcelone malgré un match de plus. Le Barça défie son voisin de l'Espanyol samedi pour prendre potentiellement 9 points d'avance à 7 journées de la fin.