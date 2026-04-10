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Kylian Mbappé

Esp : Le Real dit quasiment adieu au titre

Liga10 avr. , 22:58
parMehdi Lunay
0
31e journée de Liga
Stade Santiago-Bernabeu
Real Madrid-Gérone 1-1
Buts : Valverde (51e) pour le Real ; Lemar (62e) pour Gérone
Le Real Madrid compte 6 points de retard sur le FC Barcelone malgré un match de plus. Le Barça défie son voisin de l'Espanyol samedi pour prendre potentiellement 9 points d'avance à 7 journées de la fin.

La Liga

10 avril 2026 à 21:00
Real Madrid
Valverde Dipetta51'
1
1
Match terminé
Girona
Lemar62'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
88
H. Rincón Lumbreras
GironaGirona
Remplacement
85
ENTRE
C. Stuani Curbelo
GironaGirona
SORT
A. Ruiz Ortega
GironaGirona
Remplacement
84
ENTRE
G. García Torres
Real MadridReal Madrid
SORT
B. Abdelkader Diaz
Real MadridReal Madrid
Remplacement
84
ENTRE
F. Beltrán Peinado
GironaGirona
SORT
I. Martín Núñez
GironaGirona
Voir Les Détails Complets Du Match
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Vraiment ? Mdr

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As-tu vu le tien ? Encore plus mdr.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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