Esp : Le Barça s'envole vers le titre

Quelques heures après la défaite surprise de Madrid à Majorque, le FC Barcelone a arraché la victoire face à l'Atlético de Madrid (1-2) et creuse un écart de sept points avec le Real.

Les joueurs barcelonais savaient qu'en cas de victoire chez les Colchoneros, ce samedi soir, ils pouvaient prendre une très sérieuse option sur le titre de champion d'Espagne puisque Kylian Mbappé et ses coéquipiers étaient tombés dans l'après-midi à Majorque (2-1). Pourtant, les choses n'ont pas été faciles pour les Catalans, menés au score suite à un but de Simeone (1-0, 39e). Mais Barcelone n'avait pas le temps de douter puisque Rashford égalisait trois minutes plus tard (1-1, 42e). L'Atlético de Madrid se retrouvait à dix juste avant la pause, Nicolas Gonzalez voyant rouge (45e+7).

La seconde période était accrochée, mais à l'approche du temps additionnel, c'est Lewandowski qui marquait le but d'une très précieuse victoire barcelonaise dans la course à la couronne nationale (1-2, 88e). Pour le buteur polonais, c'était une belle occasion d'oublier l'élimination de la Pologne dans la course au Mondial. Au classement de la Liga, le FC Barcelone compte désormais 7 points d'avance sur le Real Madrid et ont voit mal comment le club de la capitale pourra refaire son handicap si près de la fin de saison.