Esp : L'Atlético et Villarreal remontent vers la tête

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|10
|9
|0
|1
|22
|10
|12
|23
|11
|7
|2
|2
|22
|10
|12
|22
|10
|7
|1
|2
|25
|12
|13
|22
|11
|6
|4
|1
|21
|10
|11
|18
|10
|5
|3
|2
|14
|11
|3
Si le PSG était en train de perdre, j'aurais été d'accord sur le terme "sauve".
Il a libéré et fait gagner 2 points de plus
Il a une bonne mentalité et il est plus performant quand il rentre que lorsqu'il démarre un match
Honte à Nice ,changer de sport vous n'etes pas dignes de jouer au foot ,vous déshonorez le foot
A voir comment ça se passe sans le Fofonana …😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
⏹️ | 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ! ATLÉTICO 3️⃣-0️⃣ SÉVILLE 👉 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅ 👉 +𝟯 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 🎁 👉 𝗖𝗟𝗘𝗔𝗡 𝗦𝗛𝗘𝗘𝗧 ⛔ Victoire avec la manière de l’Atleti qui confirme sa bonne forme en Liga et revient provisoirement à hauteur du Barça ! ⚽️ Alvarez ⚽️ Almada ⚽️