Esp : L'Atlético et Villarreal remontent vers la tête

Liga01 nov. , 18:21
parClaude Dautel
0
En s'imposant 3 à 0 face au FC Séville, l'Atlético de Madrid remonte vers la tête du classement de Liga et recolle au Barça, qui a un match en moins. À noter qu'Antoine Griezmann a été buteur lors de la victoire des Colchoneros face au club andalou. De son côté, Villarreal accède la deuxième place après son large succès (4-0) face au Rayo Vallecano. Le club de Georges Mikautadze est dauphin du Real Madrid, à quatre longueurs des Merengue.

La Liga

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Real Madrid
2710901221012
2
Villarreal
2311722221012
3
FC Barcelona
2210712251213
4
Atlético Madrid
2211641211011
5
Espanyol
181053214113
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

