Esp : La compo du Real Madrid contre la Real Sociedad

A trois jours de son premier match de Ligue des Champions contre l’OM, le Real Madrid affronte la Real Sociedad ce samedi à 16h15. Un match de Liga pour lequel Xabi Alonso a sorti l’artillerie lourde en alignant son équipe type.

Le onze du Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappé