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Didier Deschamps en finale pour le banc du Real Madrid !

Liga09 mai , 17:30
parCorentin Facy
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Grand favori pour devenir le futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho doit se méfier de Didier Deschamps. Le profil du sélectionneur de l’équipe de France plaît de plus en plus au club de la capitale espagnole.
Le Real Madrid est en pleine crise de nerfs. Entre résultats décevants et problèmes extra-sportifs, le club merengue traverse l’une des pires périodes de son histoire récente avec deux saisons blanches consécutives. L’été prochain doit amorcer le début du changement au sein de la Casa Blanca. Pour cela, un entraîneur à poigne sera nommé par Florentino Pérez afin de succéder à Alvaro Arbeloa, lequel avait lui-même remplacé Xabi Alonso en cours de saison. Comme indiqué par la presse espagnole ces dernières semaines, José Mourinho est l’immense favori pour signer son grand retour au Real Madrid.
Les discussions sont en cours entre le Special One et le vice-champion d’Espagne en titre. Néanmoins, le nom de Didier Deschamps n’est pas encore à oublier de manière définitive. Et pour cause, le journaliste Abraham Romero l’affirme : le profil du sélectionneur des Bleus plaît énormément au board madrilène. Didier Deschamps serait d’ailleurs le plan B du club de la Casa Blanca dans le cas où la piste José Mourinho viendrait finalement à échouer.

Deschamps plan B du Real Madrid

« L’expérience de Deschamps dans un vestiaire rempli d’étoiles en équipe de France est fortement appréciée au sein du club madrilène » écrit notre confrère, qui ajoute que José Mourinho demeure « la meilleure option » aux yeux de Florentino Pérez. Mais si contre toute attente, le deal entre le Portugais et le Real venait à capoter, ce serait donc le boss des Bleus qui serait en pole pour récupérer le poste, devant des entraîneurs tels que Nagelsmann, Scaloni, Pochettino ou Allegri, tous « écartés » de la course à la signature au Real selon notre confrère.
Reste à voir ce que Didier Deschamps pense de tout cela et si l’entraîneur de l’équipe de France serait favorable à une signature au Real Madrid quelques jours seulement après la Coupe du monde, et après 14 ans à la tête des Bleus. Mais la piste de l’ex-entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille est en tout cas très crédible et à ne pas sous-estimer du côté du Bernabeu.
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Tout les pseudos.. Marcelcampion 999999999999 Pierrotlefoot Et j'en passe Vous attendez quoi foot 01 pour les bannir et porté plainte contre eux ??? Ils sont rasciste, sexistes, menaçant... Et vous laissez faire cela sur votre site? Vous êtes vraiment des gens bizarres les gérants de foot 01. Ça va se retourner contre vous. Ya dès enfants qui ont accès à votre site et vous ne faites rien... Ok J'en fais une affaire personnel J'espère que des personnes adultes vont me soutenir

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Strasbourg
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9
Lorient
42321012104449-5
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Toulouse
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Paris
41321011114447-3
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