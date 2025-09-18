Ce joueur du Barça qui scandalise Lamine Yamal

De retour de blessure, Robert Lewandowski peine à retrouver sa place de titulaire au FC Barcelone. Le statut appartient actuellement à Ferran Torres alors que l’international espagnol serait loin de faire l’unanimité au sein du vestiaire catalan.

Malgré le 6-0 encaissé dimanche dernier, le FC Valence s’en sort bien. Le FC Barcelone , dont l’entraîneur Hansi Flick s’était privé de Raphinha au coup d’envoi à cause d’un retard à l’entraînement, aurait pu alourdir la note avec davantage d’efficacité. A deux reprises, Ferran Torres s’est montré particulièrement maladroit alors que le but lui tendait les bras. Son manque de réalisme contraste avec le doublé réussi par son remplaçant Robert Lewandowski en une vingtaine de minutes sur le terrain.

F. Torres García Espagne • Âge 25 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey Matchs 5 Buts 6 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Résultat, l’international espagnol ne fait pas l’unanimité en interne. D’après le média Don Balon, plusieurs Blaugrana, y compris Lamine Yamal, se plaignent de sa maladresse auprès du staff technique. Il est vrai que Ferran Torres, auteur d’une superbe passe décisive pour Fermin Lopez contre le FC Valence, avait déjà montré des failles dans la zone de vérité la saison dernière. Certains coéquipiers estiment qu’avec l’ancien joueur de Manchester City sur le terrain, le Barça évolue à 10 contre 11… Ce n’est pourtant pas l’avis du coach Hansi Flick et de ses adjoints.

De leur côté, les techniciens jugent Ferran Torres très utile pour maintenir l’adversaire sous pression. L’attaquant polyvalent peut exercer un pressing constant, contrairement à Robert Lewandowski dont les jambes ne permettent plus ces efforts répétés. Ferran Torres a aussi l’avantage d’amener de la fluidité au jeu du Barça grâce à sa technique et à ses automatismes avec ses coéquipiers. Ces qualités expliquent pourquoi Hansi Flick continuent de le titulariser en pointe malgré le retour de blessure du Polonais qui pourrait à nouveau débuter le match de Ligue des Champions à Newcastle sur le banc des remplaçants jeudi.