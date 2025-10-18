Barcelone : Flick craque et fait un bras d'honneur à l'arbitre (vidéo)

Expulsé par l'arbitre du match Barcelone-Gérone à la 91e minute, alors que son équipe était tenue en échec, Hansi Flick a craqué lorsque Ronald Araujo a marqué le but de la victoire barcelonaise une minute plus tard (2-1). Se ruant vers la ligne de touche, l'entraîneur allemand du FC Barcelone a clairement fait deux bras d'honneur à destination l'arbitre. Pour les fans du Barça, cette scène confirme la motivation du coach, tandis que pour les autres, ce genre de comportement est juste lamentable.

La Liga 18 octobre 2025 à 16:15 FC Barcelona López 13 ' Araújo da Silva 90 ' 2 1 Match terminé Girona Witsel 20 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ R. Araújo da Silva FC Barcelona Carton jaune 90 ’ R. Araújo da Silva FC Barcelona Carton jaune 84 ’ A. Moreno Lopera Girona Remplacement 82 ’ ENTRE R. Araújo da Silva FC Barcelona SORT M. Casadó Torras FC Barcelona Voir Les Détails Complets Du Match