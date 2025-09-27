ICONSPORT_145574_0096

Atlético - Real Madrid : Les compos (16h15 sur BeInSports1)

Liga27 sept. , 15:15
parCorentin Facy
0
7e journée de Liga
Atlético de Madrid : Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Simeone, N.Gonzalez, Alvarez, Sorloth
Real Madrid : Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Mbappé, Vinicius

La Liga

27 septembre 2025 à 16:15
Atlético Madrid
Le Normand14'Sørloth45'Álvarez51'Álvarez63'Griezmann90'
5
2
Match terminé
Real Madrid
Mbappé Lottin25'Guler36'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
A. Griezmann
Atlético MadridAtlético Madrid
Carton jaune
90
F. Mastantuono
Real MadridReal Madrid
Remplacement
90
ENTRE
N. Molina Lucero
Atlético MadridAtlético Madrid
SORT
J. Álvarez
Atlético MadridAtlético Madrid
Carton jaune
90
C. Gallagher
Atlético MadridAtlético Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
psg neymar n a jamais ete aussi fort les chiffres sont effrayants icon pl5 0554 349163
PSG

« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé

ICONSPORT_267396_0744
Ligue 1

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

ol lyon tremble l inter s attaque a malick fofana iconsport 267556 0123 398381
OL

OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Bordeaux tué par son public, le handicap fatal

Fil Info

20:30
« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé
20:22
PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)
20:00
OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana
19:40
Bordeaux tué par son public, le handicap fatal
19:23
ASSE - Guingamp : Les compos (20h sur BeInSports1)
19:20
Sergio Conceiçao à Monaco, ça devient urgent
19:01
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
19:00
L1 : Monaco coule à Lorient !
19:00
Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato

Derniers commentaires

Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire

Franchement c'est une honte de fêter une victoire face à une équipe qui était invaincu chez elle depuis 1 an et que même le PSG a perdu chez eux en mai dernier. Honteux vraiment, voir même scandaleux d'autant plus que c'était l'équipe D de Strasbourg qui avait la tête à la cérémonie du ballon d'or, y'a pas de quoi pavoiser ainsi...

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

a la fin, autant interdire tous les deplacements, et vendre les places pour les domicile. et basta

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Normal,il est parti ,il tourne la page

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1254016104
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Lorient
76213-5914
10
Toulouse
65203-279
11
Auxerre
65203-246
12
Paris
65203-3912
13
Nice
65203-369
14
Angers SCO
55122-134
15
Brest
45113-2911
16
Le Havre
45113-268
17
Nantes
45113-235
18
Metz
15014-8513

Loading