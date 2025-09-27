Atlético - Real Madrid : Les compos (16h15 sur BeInSports1)

Strasbourg-OM : De Zerbi disjoncte dans le vestiaire

Franchement c'est une honte de fêter une victoire face à une équipe qui était invaincu chez elle depuis 1 an et que même le PSG a perdu chez eux en mai dernier. Honteux vraiment, voir même scandaleux d'autant plus que c'était l'équipe D de Strasbourg qui avait la tête à la cérémonie du ballon d'or, y'a pas de quoi pavoiser ainsi...