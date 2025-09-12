80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol

Toujours en difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone se retrouve confronté à d’énormes pertes à cause du marché noir. De faux maillots des Blaugrana circulent de manière illégale et nuisent aux ventes du club catalan.

Le FC Barcelone n’est toujours pas sorti d’affaire. Cet été, le club dirigé par Joan Laporta est finalement parvenu à inscrire tous ses joueurs. Mais ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga restent d’actualité. Le Barça, qui refuse de transférer des joueurs importants, a encore besoin d’augmenter ses recettes pour se mettre à l’abri. D’autant que la direction reste incapable de fixer une date pour le retour au Camp Nou, une future source de revenus non négligeable.

Le Barça perd gros

Dans ce contexte, le champion d’Espagne n’a vraiment pas besoin de perdre de l’argent à cause du marché noir. Aux côtés du Real Madrid et de Manchester United, le Barça fait partie des formations qui vendent le plus de maillots dans le monde. Entre 2,5 et 3 millions de tuniques du FC Barcelone sont achetées chaque saison en moyenne. Et pourtant, les Blaugrana pourraient tripler ce résultat. D’après les estimations relayées par MD Futbol, les faux maillots commercialisés sur des sites non officiels ou sur les marchés ont provoqué une perte de 80 millions d’euros au géant de Liga.

C’est un énorme manque à gagner pour le Barça et pour son équipementier Nike. Frustrés, les deux collaborateurs se sont par exemple aperçus qu’un maillot barcelonais rose floqué au nom de Lamine Yamal circulait massivement pendant l’été. La tenue n’a pourtant été validée par aucun d’entre eux et ne fait donc pas partie des tuniques officielles du Barça cette saison. Ainsi, la ville de Barcelone a repéré près de 110 000 faux maillots blaugrana cet été, soit 23% de plus que l’année dernière. Encore une fraude qui nuit au football espagnol.