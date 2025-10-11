345 millions d'euros, le Real Madrid reçoit une offre démente

L’Arabie Saoudite rêve de Vinicius. Le championnat du Moyen-Orient ne lâche pas sa quête d’attirer le Brésilien au sein de son championnat. Cette semaine, les médias britanniques font état d’une nouvelle offre démentielle pour l’ailier du Real Madrid. Un montant qui peut perturber les négociations de contrat.

Le 30 juin 2027, Vinicius ne sera plus un joueur du Real Madrid. En l’état, le contrat du Brésilien s’achève à la fin de la saison prochaine du côté des Merengues. La prolongation du bail de l’ailier de 25 ans est l’un des gros sujets sur la table de Florentino Pérez . Son cas devra être tranché cet hiver pour une vente cet été en cas de dissension. Mais depuis plusieurs jours les médias britanniques s’affolent. L’Arabie Saoudite revient à la charge pour le joueur aux 42 sélections sous le maillot de la Seleção. Alors que la trêve internationale bat son plein, le Real Madrid n’a pas encore réagi.

Al-Hilal rêve de Vinicius

Le club d’Al-Hilal est en passe de faire une offre formelle de 345 millions d’euros au Real Madrid pour Vinicius, explique la presse britannique dans une information relayée par le média espagnol, Defensa Central. Après avoir déjà approché le club de la capitale espagnole pour le numéro 7 brésilien, la Saudi pro League revient sur les devants de la scène. De son côté le Real Madrid n’a pas bougé et fait confiance à la clause de vente de son joueur fixé à un milliard.

En Espagne « À Valdebebas, aucune fuite n'a jamais révélé à ce jour que le club ait reçu des propositions formelles pour le joueur, » écrit le média Defensa Central. Al-Hilal rêve de tenter le coup pour attirer une nouvelle star au sein du championnat. Le club saoudien veut effacer l’échec Neymar et trouver un joueur plus enclin à enchaîner les matchs. Ce qui est sûr, c’est que la situation de Vinicius sera éclaircie dans les prochains mois, car sa fin de contrat approche. Et le Real Madrid ne veut pas le laisser partir libre.