ICONSPORT_272869_0147

345 millions d'euros, le Real Madrid reçoit une offre démente

Liga11 oct. , 13:00
parNathan Hanini
0
L’Arabie Saoudite rêve de Vinicius. Le championnat du Moyen-Orient ne lâche pas sa quête d’attirer le Brésilien au sein de son championnat. Cette semaine, les médias britanniques font état d’une nouvelle offre démentielle pour l’ailier du Real Madrid. Un montant qui peut perturber les négociations de contrat.
Le 30 juin 2027, Vinicius ne sera plus un joueur du Real Madrid. En l’état, le contrat du Brésilien s’achève à la fin de la saison prochaine du côté des Merengues. La prolongation du bail de l’ailier de 25 ans est l’un des gros sujets sur la table de Florentino Pérez. Son cas devra être tranché cet hiver pour une vente cet été en cas de dissension. Mais depuis plusieurs jours les médias britanniques s’affolent. L’Arabie Saoudite revient à la charge pour le joueur aux 42 sélections sous le maillot de la Seleção. Alors que la trêve internationale bat son plein, le Real Madrid n’a pas encore réagi.

Al-Hilal rêve de Vinicius

Le club d’Al-Hilal est en passe de faire une offre formelle de 345 millions d’euros au Real Madrid pour Vinicius, explique la presse britannique dans une information relayée par le média espagnol, Defensa Central. Après avoir déjà approché le club de la capitale espagnole pour le numéro 7 brésilien, la Saudi pro League revient sur les devants de la scène. De son côté le Real Madrid n’a pas bougé et fait confiance à la clause de vente de son joueur fixé à un milliard.
En Espagne « À Valdebebas, aucune fuite n'a jamais révélé à ce jour que le club ait reçu des propositions formelles pour le joueur, » écrit le média Defensa Central. Al-Hilal rêve de tenter le coup pour attirer une nouvelle star au sein du championnat. Le club saoudien veut effacer l’échec Neymar et trouver un joueur plus enclin à enchaîner les matchs. Ce qui est sûr, c’est que la situation de Vinicius sera éclaircie dans les prochains mois, car sa fin de contrat approche. Et le Real Madrid ne veut pas le laisser partir libre. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_266359_0024
OM

OM : Benatia l’a humilié, il revient par la grande porte

ICONSPORT_270646_0454
PSG

« J’ai parlé personnellement avec le PSG », Luis Enrique enfin rassuré ?

ICONSPORT_273220_0138
Equipe de France

EdF : Un deuxième forfait après Kylian Mbappé

ICONSPORT_272756_0012
OM

Il arrive à l'OM, il a Greenwood dans le viseur

Fil Info

14:00
OM : Benatia l’a humilié, il revient par la grande porte
13:40
« J’ai parlé personnellement avec le PSG », Luis Enrique enfin rassuré ?
13:20
EdF : Un deuxième forfait après Kylian Mbappé
12:40
Il arrive à l'OM, il a Greenwood dans le viseur
12:20
Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse
12:10
Le Real Madrid enrage, Mbappé revient en boitant
12:00
Aston Villa veut Kang In Lee, le PSG hésite
11:40
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de samedi
11:20
« Je ne m’échauffais pas réellement », ce joueur de l’OL n’en revient toujours pas

Derniers commentaires

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Malick devrait changer d'agent et en prendre un qui arrête de blablater. C'est très mauvais pour sa carrière. Il va finir par avoir une pression trop grande ou par se mettre les supporters à dos.

Weah, l'OM a fait une affaire en or

Tu casseras rien du tout ten fais pas vu quon se torche avec ton avis

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, bien tenté de vouloir inverser la situation. Mais comme d'habitude c'est un peu grossier, aucune finesse. A l'image de ta réflexion, et oui. En même temps c'est normal, tu es vexé comme un gamin surpris en train de mettre son doigt à la bouche après s'être curer le nez et qui découvre le dégout qu'inspire son geste. Ne reproche pas à l'adulte de te faire ton éducation, hein. Tu en as besoin le Luis Enrique de cour de récréation là, rires.

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Et Robinio Vaz est passé de 150.000 euros à 4 millions d'euros. Soit 26 fois plus qu'en début de saison.

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Il a du talent c est sur mais il faut qu il devienne le maître à jouer de l équipe et devenir indispensable, c est le cas par moment pas pas sur la durée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading