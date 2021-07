Manchester City, PSG, Troyes démarre en trombe

Dans : ESTAC.

Propriétaire de Manchester City notamment, CFG a récemment récupéré un club en France avec Troyes.

Le club aubois, promu en Ligue 1, verra donc les stars des Citizens débarquer dans son stade le samedi 31 juillet pour un match amical de gala. Le club anglais a annoncé que Pep Guardiola et ses troupes se poseront bien en France à la fin du mois pour affronter le dernier club du giron des investisseurs d’Abu Dhabi. Une magnifique préparation pour l’ESTAC, qui affrontera ensuite le PSG en ouverture du championnat.

« Cette rencontre va permettre aux deux équipes de continuer leur préparation sur le terrain et aux dirigeants d’évaluer le travail des équipes en place. ESTAC a fait une superbe saison depuis le rachat du club, et nous sommes impatients de rencontrer tous les gens autour du club. Nous nous attendons à un match vibrant et un spectacle fantastique pour les supporters », a avancé Ferran Soriano, le directeur général de CFG.