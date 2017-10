ESTAC : Solide et rigoureux, Troyes ne l'a pas volé contre Sainté

Dans : ESTAC, Ligue 1.

Jean-Louis Garcia (entraîneur de Troyes après la victoire 2-1 contre Saint-Etienne) : « C’est une grosse performance contre une équipe qui espérait monter sur le podium. Les Stéphanois avaient plus ballon, mais ce n’est pas un gage de qualité. J’ai senti que c’était nous qui avions le contrôle du match. La victoire récompense beaucoup d’intelligence, d’abnégation, de rigueur et une solidarité qui ne s’est jamais démentie. On peut s’améliorer sur certaines phases de conservation. Mais n’oublions pas quel adversaire nous avions en face et d’où nous venons ».