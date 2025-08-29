Toulouse récupère 20ME avant de recevoir le PSG

Dans : TFC.

Par Nathan Hanini

Toulouse prépare sa réception du Paris Saint-Germain ce samedi à 21h. Mais le club de Haute-Garonne va perdre un élément important avant la rencontre. Jaydee Canvot va s’engager du côté de Crystal Palace.

Mauvaise nouvelle sportive, mais bonne nouvelle financière pour Toulouse sur cette fin de mercato. Les Violets vont perdre un jeune joueur courtisé en la personne de Jaydee Canvot. Une nouvelle qui oblige Carles Martinez Novell à changer ses plans à 24h de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol va donc titulariser une des arrivées de l’été, le jeune Mario Sauer selon le média Les Violets. Pour rappel, le TFC a entamé sa saison de Ligue 1 par deux victoires en deux matchs à Nice puis face à Brest. Tout cela sans concéder le moindre but depuis le début de saison.

Canvot rejoint la Premier League pour 20 millions d’euros

(🟣🟣)



🚨Jaydee Canvot 🇫🇷 va quitter Toulouse 🛩️ et signer avec Crystal Palace 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



➡️Montant du deal : environ 20M€ 💰#TFC



(@LesVioletsCom) pic.twitter.com/XEiDIMwBAe — Transfert Radar (@TransfertRadar) August 29, 2025

Toujours selon le quotidien spécialisé dans l’actualité du TFC, la direction du club de Haute-Garonne a conclu la vente de Jaydee Canvot. Ce vendredi matin, le jeune français de 19 ans ne s’est pas entraîné avec le club toulousain. Direction Crystal Palace pour le natif d’Argenteuil. Une vente estimée à 20 millions d’euros. Les Eagles étaient à la lutte avec d’autres formations de Premier League comme Aston Villa. Le RB Leipzig était également sur le coup. Mais c’est bien Palace qui remporte les débats. « Si Aston Villa était son favori depuis le début de l'été, la formation londonienne était désormais la seule équipe à proposer le montant réclamé par le TFC, à savoir 20 millions d'euros », précise le média Les Violets ce vendredi. La direction toulousaine voulait conclure la vente le plus rapidement possible afin de pouvoir renforcer l’équipe avant la fermeture du mercato lundi soir.